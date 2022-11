The Long Dark: Tales from the Far Territory startet im Dezember 2022

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Für das Survival-Spiel The Long Dark (zum User-Artikel) wurde bereits am 20.12.2022 das Erscheinen neuer Inhalte angekündigt. Hinter dem Titel Tales from the Far Territory (zu deutsch etwa „Geschichten aus dem fernen Gebiet“) verbirgt sich ein Expansion Pass, der The Long Dark innerhalb eines Jahres alle zwei bis drei Monate um neue Regionen mit eigenen Geschichten, weitere Gameplay-Systeme sowie neue Gegenstände, Nahrungsmittel und mehr ergänzen soll.

In Tales from the Far Territory erwarten euch mit dem Flugplatz, dem Industriebergwerk und dem Gebirgspass drei neue Areale. In jedem dieser Gebiete folgt ihr zudem einer einzigartigen Geschichte, die euch Hintergrundinformationen zu den Locations liefert. Als neue Gameplay-Elemente werden unter anderem das Transporthilfsmittel Travois, Elektrostatischer Nebel, Schlaflosigkeit, ein Kurzwellen-Transponder und Händler angekündigt. Außerdem sollt ihr eure Safehouses zukünftig optisch anpassen dürfen. Unabhängig davon, ob sie den Expansion Pass besitzen, sollen alle Spieler von mehreren kostenlosen Updates profitieren, mit denen viele Elemente und die bestehenden Survival-Systeme überarbeitet, aber auch neue Inhalte eingefügt werden.

Geplant ist, dass Tales from the Far Territory im Dezember 2022 bei Steam und im Epic Games Store für PC erscheint. Im Februar 2023 sollen Xbox und Playstation folgen. Eine Veröffentlichung für die Switch ist im März 2023 angedacht. Früheinsteiger soll der Expansion Pass 19.99 US-Dollar kosten, dieser Preis wird im Verlauf der Kampagne jedoch zweimal erhöht und zum Abschluss des Expansion Pass' bei 29.99 US-Dollar liegen. Weitere Informationen erhaltet ihr auf der offiziellen (englischsprachigen) Seite. Einen ersten, wenn auch nur sehr kurzen Eindruck vermittelt euch der Teaser am Ende dieser News.