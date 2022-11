Unity of Command 2: Erweiterung Desert Fox erscheint am 08.12.

PC

Die WW2-Rundentaktik Unity of Command 2 bekommt erneut Nachschub! Nachdem ihr in der letzten Erweiterung Desert Rats mit den Alliierten im Mittelmeerraum in die Schlacht zogt, übernehmt ihr im am 8. Dezember erscheinenden sechsten DLC Desert Fox das Kommando über das Deutsche Afrikakorps, angeführt von General Erwin Rommel.

Italiens mediterrane Ambitionen sind gescheitert und die Alliierten sind in der Initiative. Um den italienischen Kollaps zu verhindern, wird die Wehrmacht nach Griechenland und Lybien geschickt. Neuer Protagonist ist General Erwin Rommel, dessen Truppen ihr übernehmt. Das Afrikakorps ist eine sehr mobile Elitetruppe. Die unterstützenden italienischen Divisionen sind zwar tapfer, aber leiden unter schlechter Führung und sind schlecht für den Bewegungskrieg ausgerüstet. Um die Alliierten zu besiegen müsst ihr, auch angesichts der schlechten Nachschubsituation und der gemischen Qualität der Einheiten, alle Register ziehen.

Anders als es der Name der Erweiterung vermuten lässt, kämpft ihr nicht nur in Afrika. In Operation Herkules aus dem Juli 1942 müsst ihr beispielsweise versuchen, Malta einzunehmen und so die Seewege zu sichern.

Key-Feature von Desert Fox:

Mehr als 25 Szenarios auf Seiten der Achsenmächte in Nordafrika, Ostafrika, dem Mittelmeerraum und dem mittleren Osten

Historische Achsen-Kampagne von 1941 bis 1943 und zwei mögliche, alternative Wege

neues Flugzeug Savoia-Marchetti SM.82 und Modelle für die Littorio-Klasse Schlachtschiffe

Eine neue "Fliegerführer Afrika"-Karte

ein neuer Musiktrack von Bruno Babić

Ihr könnt Desert Fox bereits auf eure Steam-Wunschliste setzen. Der Preis wird bei 9,99 USD, also wie beim vorherigen DLC vermutlich 9,99 Euro, liegen.