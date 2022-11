Black Friday Angebote bei Amazon, Saturn, Media Markt und Co.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auch wenn der Black Friday dieses Jahr erst am 25. November wieder mit zahlreichen Schnäppchen locken wird, läuten einige Online-Shops die "Black Week" schon ein paar Tage vorher ein. In dieser News wollen wir euch eine Übersicht über die interessantesten und günstigsten Spieleangebote (mit Fokus auf Konsolentitel) in den verschiedenen Shops wie Amazon (Partnerlink), Media Markt und Saturn geben.

Beachtet, dass zum Preis teilweise noch Versandkosten hinzukommen können, bei USK-18-Titeln (*) in der Regel 5 Euro, die ihr bei Saturn und Media Markt mit Abholung in der Filiale umgehen könnt. Die Laufzeit und Verfügbarkeit der einzelnen Angebote ist nicht bekannt:

Death Stranding (PS5) für 14,99 Euro (Media Markt, Saturn)

(PS5) für 14,99 Euro (Media Markt, Saturn) Demon's Souls (PS5) für 29,99 Euro (Amazon, Media Markt, Saturn)

(PS5) für 29,99 Euro (Amazon, Media Markt, Saturn) DualSense Wireless-Controller - verschiedene Farben (PS5) für 49,99 Euro (Amazon, Media Markt, Saturn)

Elex 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) für 14,99 Euro (Amazon)

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) für 14,99 Euro (Amazon) Fire Emblem Warriors - Three Hopes (Switch) für 29,99 Euro (Amazon)

(Switch) für 29,99 Euro (Amazon) Ghost of Tsushima - Director's Cut (PS4/PS5) für 22,99/29,99 Euro* (Amazon, Media Markt, Saturn)

(PS4/PS5) für 22,99/29,99 Euro* (Amazon, Media Markt, Saturn) Ghostwire - Tokyo (PS5) für 22,99 Euro (Media Markt, Saturn)

(PS5) für 22,99 Euro (Media Markt, Saturn) Gotham Knights (PS5, Xbox Series X) für 44,99 Euro (Amazon, Media Markt, Saturn)

(PS5, Xbox Series X) für 44,99 Euro (Amazon, Media Markt, Saturn) Gran Turismo 7 (PS5) für 29,99 Euro (Amazon)

(PS5) für 29,99 Euro (Amazon) Horizon - Forbidden West (PS4/PS5) für 31,99/27,99 Euro (Amazon)

(PS4/PS5) für 31,99/27,99 Euro (Amazon) Lego Star Wars - Die Skywalker Saga (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) für 29,99 Euro (Amazon, Media Markt, Saturn)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) für 29,99 Euro (Amazon, Media Markt, Saturn) Marvel's Guardians of the Galaxy (PS4) für 14,99 Euro (Amazon)

(PS4) für 14,99 Euro (Amazon) Metroid Dread (Switch) für 29,99 Euro (Amazon)

(Switch) für 29,99 Euro (Amazon) Ratchet & Clank - Rift Apart (PS5) für 29,99 Euro (Amazon, Media Markt, Saturn)

(PS5) für 29,99 Euro (Amazon, Media Markt, Saturn) Returnal (PS5) für 29,99 Euro (Media Markt, Saturn)

(PS5) für 29,99 Euro (Media Markt, Saturn) Saints Row (PS4) für 24,99 Euro* (Otto)

(PS4) für 24,99 Euro* (Otto) Sonic Frontiers (PS4, PS5, Switch/Xbox One, Xbox Series X) für 34,99/39,99 Euro (Amazon)

(PS4, PS5, Switch/Xbox One, Xbox Series X) für 34,99/39,99 Euro (Amazon) Spider-Man - Miles Morales (PS5) für 22,99 Euro (Media Markt, Saturn)

(PS5) für 22,99 Euro (Media Markt, Saturn) Tiny Tina's Wonderlands (PS4, Xbox One) für 17,99 Euro (Media Markt, Saturn)

(PS4, Xbox One) für 17,99 Euro (Media Markt, Saturn) The Last of Us - Part 2 für 9,99 Euro* (Media Markt, Saturn)

für 9,99 Euro* (Media Markt, Saturn) The Quarry (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) für 24,99 Euro* (Amazon, Media Markt, Saturn)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) für 24,99 Euro* (Amazon, Media Markt, Saturn) Uncharted - Legacy of Thieves Collection für 14,99 Euro (Media Markt, Saturn)

PC-Spieler schauen sich die Black-Friday-Sales bei Steam (ab 22. November), Humble, GOG und Ubisoft an. Bei Ubisoft gibt es zudem den ersten Splinter-Cell-Teil gratis und ihr erhaltet 10 Euro Wallet-Guthaben für Wallet-Käufe ab 19,99 Euro. Konsoleros finden zahlreiche digitale Angebote in den entsprechenden Playstation- und Xbox-Sales.