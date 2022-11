Assassin's Creed Valhalla: "Das letzte Kapitel" beendet die Saga

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Mit dem kostenlosen Download-Inhalt Das letzte Kapitel wird Ubisoft am 6. Dezember die Saga um Eivor in Assassin’s Creed Valhalla (im Test+, Note 9.0) abschließen. Das Update mit der Versionsnummer 1.6.2 wird außerdem neue Inhalte für das Spiel implementieren und bildet quasi einen Epilog, welcher einige Erzählstränge, die sich im Laufe des Spiels entwickelt haben, zu Ende führen und einen Abschluss eurer Zeit mit dem Rabenclan bieten wird.

Um den letzten Abschnitt spielen zu können, müsst ihr folgende Schlüsselstellen des Spiels abgeschlossen haben:

Die Hauptgeschichte muss abgeschlossen sein, indem Bündnisse mit allen Gebieten Englands geschlossen wurden

Die mythischen Handlungsbögen in Asgard und Jötunheim müssen abgeschlossen sein

Die Siedlung muss auf Stufe 5 ausgebaut sein und das Jomswikinger-Kriegerlager beinhalten

Alle Ziele des Ordens der Ältesten müssen eliminiert und sein Oberhaupt enthüllt worden sein

Mit der Beendigung des Produktzyklus des Spiels gehen weitere Änderungen einher. So wird es keine zeitlich begrenzten Feste mehr geben. Für diejenigen, die nicht die Möglichkeit hatten, an den Festen zu Jul, Eastre, Sigrblot und Asgardsreid teilzunehmen, werden nach Abschluss der Quest „Die erste Nacht von Samhain“ (Glowecæsterscir-Handlungsbogen) überall in England alle Belohnungen vergangener Feste zum Kauf bei Händlern verfügbar sein.

Ein vielgewünschtes Feature der Community, ein Neues Spiel+ wird es leider nicht mehr für das Spiel geben. Bei der Untersuchung zur Implementierung haben die Entwickler aufgrund der Tiefe des Spiels festgestellt, dass nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten bestehen, ein erneutes Durchspielen lohnend und attraktiv zu gestalten. Eine Alternative dazu stellt der „Die vergessene Saga“-Modus dar, welcher bereits im August veröffentlicht wurde und vom Rogue-Lite-Genre inspiriert ist.

Ab diesem Update wird es auch möglich sein jederzeit die Kapuze zu tragen. Diese neue Option wird zum Einstellungsmenü des Spiels hinzugefügt und gibt euch die Möglichkeit, die Kapuze immer sichtbar zu tragen, selbst wenn ihr Eivors Mantel ablegt. Das ist eine rein kosmetische Änderung und hat keinerlei Auswirkungen auf das Gameplay oder die Entdeckung durch Gegner.

Ubisoft verspricht noch ein paar weitere Überraschungen für das letzte Titel-Update. Diese und weitere Informationen werden aber erst zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt.