The Great War - Western Front: Erste Gameplay-Eindrücke

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Entwickler Petroglyph und Publisher Frontier Foundry haben gestern auf der PC Gaming Show einen ersten Blick auf das Gameplay ihres kommenden Titels The Great War - Western Front gegeben. Heute wurde ein erweiterter Trailer veröffenlticht, der euch einen zusätzlichen Blick auf die anstehenden Entscheidungen gewährt, die ihr als Kommandanten im Verlaufe des Spiels treffen müsst. Ihr könnt euch den erweiterten Trailer direkt unter dieser News anschauen.

The Great War - Western Front versetzt euch in eine "Doppelrolle". Ihr seid nicht nur der Feldkommandant und befehligt einzelne Einheiten in Echtzeit auf dem Schlachtfeld, als Befehlshaber habt ihr auch die gesamten Kriegsanstrenungen im Operationsgebiet zu koordinieren. In dieser Rolle verwaltet ihr die Westfront von einer großen Strategiekarte aus, erforscht neue Technologien und verstärkt die Offensiv- und Defensivfähigkeiten von Schlüsselregionen, um das Kriegsgeschehen zu euren Gunsten zu beeinflussen.

In jeder Runde koordiniert ihr eure Streitkräfe, setzt Ressourcen wie Nachschub und Artillerie ein und habt nehmt so Einfluss auf eure Chancen in den Echtzeitgefechten. Im Bereich der Foschung schaltet ihr etwa auch Flugzeuge und Panzer frei.

Siege und Verluste wirken sich auf den nationalen Willen der einzelnen Fraktionen aus, der über den Ausgang des Konflikts entscheidet, sobald dieser auf Null reduziert wird. Es sind aber auch andere Enden möglich, etwa wenn ihr es schaffen solltet, feindliche Hauptquartiere einzunehmen. Die einzelnen Regionen sollen sogar Spuren früherer Gefechte zeigen und die Beibehaltung der bestehenden Grabennetze und die Entwicklung von sich rasch verwüstenden Schlachtfeldern die Veränderungen des Kampfgebietes im Ersten Weltkriegs authentisch darstellen. Daher könnt ihr bei einer Rückkehr auf ein Schlachtfehld auf bestehende "Infrastruktur" zurückgreifen und beispielsweise Ressourcen zur Verstärkung von Schlüsselpositionen einsetzen oder euch auf Sicht einen Vorteil verschaffen. The Great War - Western Front soll 2023 für PC (Steam, Epic) erscheinen.