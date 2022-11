PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 21. bis zum 25. November (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

22. November – Evil West

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Eine dunkle Bedrohung verzehrt die amerikanische Grenze. Als eine*r der verbliebenen Agent*innen eines streng geheimen Vampirjäger-Instituts bildest Du die letzte Bastion zwischen der Menschheit und einem tief verwurzelten Terror, der sich aus en Schatten erhebt. Stelle Dich dem Bösen, erledige die Vampirbedrohung und rette die Vereinigten Staaten!

22. November – Saint Kotar Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In dieser atmosphärischen Geschichte rund um psychologischen Horror schlüpfst Du in die Rolle von Benedek und Nikolay. Die beiden gottesfürchtigen Männer suchen nach einem verschwundenen Familienmitglied in der alten Stadt Sveti Kotar – mit dem, was sie dort erwartet, haben sie nicht gerechnet. In der Stadt macht eine unbekannte Präsenz Jagd auf die Schwachen und betreibt Teufelsanbetung sowie Hexenverfolgung. Beweise deuten darauf hin, dass Dein vermisster Angehöriger in die grausamen Morde und das Okkulte verwickelt ist. Doch was ist die Wahrheit?

23. November – Dead Station Dead Station ist ein Plattformer der alten Stufe, der Survival Action im Weltraum einen neuen Twist verpasst. Du befindest Dich auf der Raumstation Sojus-1, die im Begriff steht, von außerirdischen Monstern überrannt zu werden. Schnapp Dir die Schuss- und Nahkampfwaffen Deiner Wahl und stürze Dich in den Kampf. Es liegt an dir, die Wahrheit über den Angriff herauszufinden und vor allem, zu überleben!

23. November – Finding the Soul Orb

Schwinge Deine Armbrust, erkunde eine fantasievolle Welt und stürze Dich in knifflige Rätsel. Die Erzmagier*innen haben ein mächtiges magisches Werkzeug, die sogenannte Seelenkugel erschaffen, um das Reich zu stärken. In der Rolle von Alexander träumst Du jede Nacht von der Seelenkugel. Sie ruft nach ihm und nun gibt Alexander dem unwiderstehlichen Drang nach, ihrem Ruf zu folgen. Er begibt sich auf eine surreale Reise, die in insgesamt 12 immersiven Kapiteln eine fantastische Geschichte erzählt.

23. November – Gungrave G.O.R.EOptimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Game Pass – In diesem stilvollen Third Person-Shooter verbindest Du präzise Feuergefechte mit effizienten Martial Arts-Elementen – und das pünktlich zum Release im Game Pass! Nutze Deine Cerberus-Pistolen mit unbegrenzter Munition und Deinem transformierbaren EVO-Gehäuse, um verheerende Kombos zu entfesseln und ein Maximum an Schaden zu verursachen.

23. November – Jelly Brawl Xbox One X Enhanced– In diesem klebrigen, kompetitiven Multiplayer Game rüttelst, floppst und knallst Du Dir Deinen Weg an die Spitze. Kämpfe alleine oder gegen Deine Freund*innen, um einem verrückten König zu entkommen, der Dich durch unzählige Arenen, Minispiele und Modi hindurch jagt. Welches Jelly wird am längsten überleben?

23. November – Super Rebellion

Die Menschheit erlag vor langer Zeit einem intergalaktischen, außerirdischen Imperium. Doch Widerstand regt sich in den Tiefen des Alls. Schließe Dich dem nach Unabhängigkeit strebenden Widerstand an und besiege das Böse, das die Erde heimsucht.

24. November – Primal Light Xbox Play Anywhere– Eine furchteinflößende Gestalt hat Dein Dorf dem Erdboden gleichgemacht. Du schlüpfst in die Rolle des überlebenden Krog, der nun zwar völlig alleine, doch keineswegs gebrochen ist. Nun begibst Du Dich auf einen wilden Rachefeldzug durch wunderschöne, aber auch gefährliche 16bit-Pixellandschaften. Trotze urigen Monstern und weiche trickreichen Fallen aus, um den Zerstörer Deines Dorfes aufzuspüren und zu erlegen.

24. November – Legendary Heroes

Legendary Heroes ist eine packende Echtzeit-Strategie mit RPG- und MOBA-Elementen, in denen Du Deine Türme um jeden Preis schützen und Deine Feinde vernichten musst. Die größte Schlacht aller Zeiten hat begonnen und mächtige Held*innen aus allen Universen haben sich versammelt, um ihre Macht zu demonstrieren. Beweise Dein strategisches Geschick auf insgesamt 30 Maps und werde zur Legende!

25. November – Animal Shelter Simulator

In Animal Shelter Simulator baust Du Dein eigenes Tierheim auf, um herrenlose und verletzte Tiere aller Art aufzunehmen, zu pflegen und zu vermitteln. Erlebe aus erster Hand, wie viel Aufwand die Hilfe für verlassene und verletzte Tiere bedeutet und erledige Aufgaben, die für den reibungslosen Betrieb Deines Tierheims notwendig sind.

25. November – Run Sausage Run!

Du bist nicht nur knackig, sondern auch lecker – Du bist ein Hotdog! Das macht Dich zu einem beliebten Snack für jede Menge hungrige Mäuler. Jetzt liegt es an Dir, wahlweise allein oder gemeinsam mit anderen Wurst-Freund*innen von der Grillparty zu entkommen – schließlich möchtest Du Deine Pelle noch eine Weile behalten und nicht im Magen eines Menschen landen. Diese Flucht ist der Traum eines jeden Hotdogs – oder ein Albtraum, je nachdem, wie gut Du abschneidest.

25. November – Robolifter

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Robolifter ist ein kniffliger Science Fiction-Puzzler, in dem Du Level für Level ein Raumschiff reparierst. Denn Du bist der letzte funktionierende Lifter-Roboter und die letzte Hoffnung Deiner Begleiterin, der Repair AI. Hilf ihr, den Schaden zu beheben und untersuche, was die kritische Abschaltung verursacht hat. Wenn Du Deine Umgebung nutzt, Kosten verschiebst und sämtliche technischen Elemente des Schiffs nutzt, wirst Du den kaputten Reaktor erreichen und das Schiff reparieren können.