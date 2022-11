PM: Call of Duty: Modern Warfare II – Die Meta-Klassen für den Multiplayer (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Aufgeteilt in 10 unterschiedliche Obergruppen, gibt es insgesamt 51 unterschiedliche Waffen in Call of Duty: Modern Warfare II. Da kann man schonmal schnell den Überblick verlieren und fragt sich schnell, ob die Waffen-Aufsatz Kombination, die man gerade spielt, auch wirklich richtig Sinn macht. Dies hängt natürlich stark vom jeweiligen Spielstil ab, aber dennoch haben wir mal 5 unterschiedliche Primärwaffen-Setups für euch zusammengestellt, mit denen ihr eure Lobbies dominieren könnt.

Einmal zu oft geblinzelt und das Magazin der Fennek ist bereits vollständig geleert. Ebenso schnell schaltet ihr Gegner, gerade auf kurzer Distanz, aus. Sie kommt ohne Aufsätze bereits mit relativ wenig Rückstoß daher und bietet euch so auch auf mittlere Distanzen eine hohe Chance das Feuergefecht zu gewinnen. Mit den folgenden Aufsätzen wird die Fennek 45 zu einer der besten Wahlen, gerade für diejenigen unter euch, die gerne mit etwas mehr Tempo über die Karte fliegen.

Lauf: ZLR 16,5”-Zündung-Lauf

Mündung: Lockshot KT85

Unterlauf: Agentengriff

Griff: Fennec-Gummigriff

Schaft: FTAC Locktight-Schaft

Bereits in Modern Warfare 2019 war die M4 eines der, wenn nicht sogar DAS beliebteste Sturmgewehr. Das liegt wahrscheinlich zum einen daran, dass sie in fast jedem Spiel des FPS-Genres mit dabei ist. Ein weiterer, wohl der relevanteste Faktor ist, dass sie einfach unfassbar gut in allen Belangen ist. Ein Gegner auf größere Distanz an eine Ecke gelehnt – Kein Problem! Ein Gegner kommt einem in die Arme gelaufen – Auch kein Problem!

Mit diesen 5 Aufsätzen, könnt ihr nichts falsch machen:

Lauf: Tempus Hightower 20”

Unterlauf: Bruen Sync Shot-Griff

Munition: 5,56 Hochgeschwindigkeit

Griff: Phantom Griff

Schaft: Tempus P80 Strike Schaft

Was man dieses Jahr auf den Social Media Kanälen einiger bekannter Sniper Spieler nicht schon alles gesehen hat. Teilweise flogen die Spieler durch eine Glitch-Mechanik hoch in die Luft und landeten einen “720-NoScope” -Trickshot. Was man oftmals nicht sieht, ist, welche Aufsätze sie auf ihren Scharfschützengewehren benutzen. Investigativ wie wir sind, haben wir natürlich für eine der Gewehre die besten Aufsätze gefunden:

Lauf: 22,5” Elevate-11

Laser: Schlager PEQ Box IV

Schaft: Max DMR-Präzision

Griff: Schlager Match-Griff

Munition: .300 Hochgeschwindigkeit

Die 556 im Namen der Icarus ist entscheidend. Klar seid ihr langsamer in der Bewegung als bei der M4, die denselben Munitionstyp verwendet, aber habt ein deutlich größeres Magazin und es fühlt sich etwas mehr nach “Rambo” an. Mit den folgenden Aufsätzen hat man direkt “Welcome to the Jungle” im Kopf:

Lauf: Kaltgeschmiedeter 16”-F1

Schaft: Ravage-8

Griff: Sakin ZX-Griff

Unterlauf: FTAC Ripper 56

Mündung: Cronen OP44

Wo sind denn die Nostalgiker unter euch? Erinnert euch dieses Sturmgewehr nicht sehr stark an ein altes bekanntes Gesicht aus Modern Warfare 2 (2009)? Genau, die Scar-L. Auf geht’s, wir versetzen uns einmal zurück und genießen den Flashback, wenn ihr wollt, in jeder Runde:

Lauf: 14,5” Tundra Pro-Lauf

Unterlauf: Phase-3-Griff

Munition: 5,56 Hochgeschwindigkeit

Mündung: Schwerer Komodo

Griff: FSS-Gefechtsgriff

Mit diesen 5 Setups ist für jeden von euch was dabei und ihr könnt, was das Loadout angeht, nichts verkehrt machen. Schreibt und gerne eure Erfahrungen, die ihr mit diesen Waffen gemacht habt.