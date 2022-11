Spiele-Check von Vampiro

PC

Zu emotionaler Jubel wird geahndet.

In England könnt ihr eine Saison mit Europapokal spielen. Einen Spielstand pro Wettbewerb könnt ihr pausieren und fortsetzen.

Die Namensgebung erinnert an Anstoß. Ein Editor steht in der To-Do-Liste weit oben.

Ich ziele beim Passen zum Mitspieler, als Feedback zeigt das Spiel seine Nummer an.

In einem Satz: Detailreiches und erstaunlich komplexes Fußballspiel, das schon im Early Access viel Spaß macht und fußballtypische Emotionen auslöst.

Im aktuellen Spieleveteranen-Podcast sprechen die Veteranen über. Und als wäre es abgestimmt, ist am 15.11.2022 miteine Hommage an die Top-Down-Fußballspiele der 80er und 90er in den Early Access gestartet. Publisher ist das neu aufgelegte Microprose, entwickelt wird Tiny Football vom Schotten. Als alter-Spieler und zusätzlich motiviert durch den Playtest, habe ich mich sehr auf den Early Access gefreut. Ob Tiny Football meine Hoffnungen auf kurzweilige Arcade-Fußballaction erfüllt, verrate ich euch in diesem Check.In Tiny Football steuert ihr alle eure Aktionen mit nur einem Knopf. Ob ihr in Ballbesitz schießt, passt oder flankt hängt von eurer Position auf dem Spielfeld ab. Je länger ihr den Button gedrückt haltet, desto fester wird der Schuss oder Pass. Spezialaktionen wie Fallrückzieher sind von der Position des Spielers in Relation zum Ball abhängig. Wenn ihr auf einen Mitspieler zielt, wird dessen Nummer angezeigt und schon sucht ihr ihn mit eurem Pass. Ansonsten passt ihr in den Raum oder legt euch (und das ist sehr effektiv) euch den Ball selbst vor oder sogar am Gegner vorbei! In der Abwehr werden die Spielerwechsel automatisch durchgeführt, was ich nicht in jeder Situation optimal fand, es funktioniert aber insgesamt gut. Per Knopfdruck packt ihr die Grätsche aus. Je nachdem von wo ihr den Gegner trefft und wie weit der Ball weg ist, führt das strafbare Foulspiel auch zu Karten und sogar Verletzungen, dann muss ausgewechselt werden. Die Schiedsrichter scheinen unterschiedlich streng zu sein. Und wenn Spieler mit einer Entscheidung unzufrieden sind, gestikulieren sie auch mal wild.Neben euren Gamepad-Künsten spielt auch die Fähigkeit der Spieler eine Rolle, die außerdem während einer Partie immer erschöpfter werden. Wie gut werden Pass oder Schuss? Klappt die Ballannahme? Könnt ihr den Ball durch gute Positionierung auch ohne Grätsche stibitzen? Dieses kleine Zufallselement sorgt für mehr Spannung und Abwechslung. Es ist auch gar nicht so einfach, Tore zu erzielen. Ihr müsst euch gut bewegen, gepflegtes Beispiel aufziehen oder auch viel Druck aufbauen und zum Beispiel Abpraller verwerten.Sehr gut gefällt mir, dass richtige Physik eingebaut wurde: Zum Beispiel könnt ihr den Schiedsrichter treffen, steht ihr im Weg könnt ihr Schüsse blocken und so einiges mehr. Einmal prallte sogar ein gehaltener Ball am Gegner ab und trudelte von dort ins Tor. Schließlich stehen euch auch verschiedene Formationen zur Verfügung und ihr könnt besonders offensiv oder defensiv agieren. Die Partien sind also viel komplexer und abwechslungsreicher, als es die One-Button-Steuerung vermuten lässt!Die Nationalmannschaften und Vereine sind mit fiktiven Spielern befüllt. Deren Namen erinnern, wie etwa in, aber stark an reale Vorbilder, auch wenn die Kader nicht ganz up to date sind. Ein Editor und eine tauschbare Datenbank stehen weit oben auf der To-Do-Liste des Entwicklers. Mit englischen Teams könnt ihr in die Saison starten, einschließlich Europapokal. Auch mehrere Saisons in Folge sind möglich, Spieler altern aber (noch) nicht. An Turniermodi gibt es Knockout, Liga, Weltmeisterschaft und Europapokal. Sowohl mit Vereins- als auch Nationalmannschaften. Die Teilnehmer könnt ihr selbst festlegen, und so zum Beispiel ein Turnier mit 10 Mannschaften starten, von denen mehrere von Spielern gesteuert werden. Ideal für die Party im Wohnzimmer, denn so habt ihr auch Pausen für den Gang an den Kühlschrank oder die Snackbar. Euren laufenden Wettbewerb könnt ihr jederzeit unterbrechen und fortsetzen. Etwas nervig ist, dass eure Aufstellung vor jeder Partie auf "Standard" zurückgesetzt wird. Und da sind durchaus einige der besseren Spieler nur auf der Bank oder Tribüne.Tiny Football ist schon jetzt ein extrem kurzweiliger Top-Down-Kicker mit einer überraschend großen Komplexität und Wiederspielbarkeit. Er eignet sich super für Partien mit Freunden (Lokal; Steam Remote Play ist geplant), einen Fußballquicky zwischendurch oder auch spannende Partien auf dem Steam Deck. Sehr gut gefallen haben mir auch die bereits integrierten liebevollen Details wie das Meckern nach Fehlentscheidungen und unterschiedliche Torjubel, die sich scheinbar sogar der Bedeutung des Tores anpassen! Achtung: Trikot ausziehen gibt gelb. Tiny Football bietet schon jetzt ein sehr rundes (auch wenn der Ball viereckig ist) Spielerlebnis. Es sollen noch weitere Details und Verbesserungen hinzukommen und es kommt sicher (hoffentlich möglichst zeitnah) der Editor und Optimierungen beim Kadermanagement. Der Verzicht auf die Wüsten-WM fällt mir jetzt auf jeden Fall noch leichter. Ich spiele einfach Tiny Football!