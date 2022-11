PM: Globale Xbox-Umfrage zeigt: Familien planen, an den Feiertagen gemeinsam zu spielen (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Zeit rund um die Festtage steht ganz im Zeichen der gemeinsamen Zeit mit den Liebsten. Wir alle freuen uns aufs Schenken und Beschenktwerden. In diesem Jahr ist auch Gaming fester Bestandteil der Feiertage. Eine neue Studie – durchgeführt von YouGov im Auftrag von Xbox – zeigt, dass Familien gerne Videospiele spielen, um während der Feiertage enger zusammenzuwachsen – weltweit und generationsübergreifend. Von den Umfrage-Teilnehmer*innen, die angaben, während der Feiertage Videospiele spielen zu wollen, bezeichneten 38 Prozent Gaming als eine ihrer Top 5 Familienaktivitäten.

Traditionen variieren von Kultur zu Kultur, von Generation zu Generation und manchmal sogar von Stadt zu Stadt. Bei all dieser Vielfalt steht jedoch fest: Auch in Deutschland ist Gaming für viele ein fester Bestandteil der Feiertage, das zeigen auch die Umfrage-Ergebnisse:

Gaming ist nicht mehr nur ein Zeitvertreib für Jugendliche. Familienfreundliche Spiele wie Minecraft und Forza Horizon 5 machten 2021 mehr als 50 Prozent der in der Zeit der Feiertage gespielten Spiele aus. Seit zwei Jahren steigt diese Zahl kontinuierlich an [Interne Xbox Live-Daten von November 2020 – Januar 2022]. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Spielen dazu beiträgt, generationsübergreifende Beziehungen zu stärken:

Die Umfrage-Ergebnisse deuten darauf hin, dass Gaming die Menschen während der Feiertage nicht nur zusammenbringt. Die fantastischen Welten, die Spieler*innen in Videospielen erkunden, helfen uns auch zu entspannen. Von den Befragten, die Videospiele spielen, nutzen 54 Prozent Videospiele, um Stress abzubauen. Damit liegt Gaming vor anderen entspannenden Aktivitäten wie dem Surfen in den Sozialen Medien (46 Prozent), dem Lesen eines Buches (45 Prozent), Sport (42 Prozent) und Aktivitäten rund um Self Care (33 Prozent).

Die Beliebtheit von Videospielen innerhalb der Familie während der Feiertage ist auch ein Zeichen für eine neue Ära des Schenkens. Von den Umfrage-Teilnehmer*innen, die während den Feiertagen Geschenke machen wollen, geben 30 Prozent an, dass sie am liebsten Dinge schenken, an denen sich die ganze Familie erfreuen kann. Jimmy O. Yang, Schauspieler, Komiker und leidenschaftlicher Gamer, arbeitet in dieser Festtagssaison mit Xbox zusammen, um großartige Festtagsangebote und -Spiele für die ganze Familie zu ermöglichen – wie etwa das exklusive Xbox Series S Gilded Hunter Bundle.

“Während ich aufgewachsen bin, habe ich oft mit meiner Familie Videospiele gespielt. Dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, mit Xbox zusammenzuarbeiten”, so Yang. “Ich liebe es, mit meinen Freund*innen und meiner Familie auf der ganzen Welt über Videospiele in Kontakt zu bleiben. Das ist vor allem dann viel wert, wenn ich auf Tournee bin und jedes Mal, wenn in den Ferien viel los ist. Außerdem macht es mich stolz, wenn ich weiß, dass mein 12-jähriger Neffe mich wahrscheinlich in Fortnite besiegen kann!”

Gaming ist ein Geschenk, das von Generation zu Generation weitergegeben werden kann. 71 Prozent der Befragten geben an, dass mit der aktuellen Vielfalt an verfügbaren Spielen alle in der Familie mitspielen können – von den Kindern bis zu den Großeltern.

Die festliche Jahreszeit ist 2022 ist auch aus anderen Gründen besonders feierlich für Xbox: Einige legendäre Franchises von Xbox und Microsoft feiern dieses Jahr Jubiläum und beziehen ihre Fans aktiv mit ein: 40 Jahre Microsoft Flight Simulator, 25 Jahre Age of Empires, 25 Jahre Fallout, 10 Jahre Forza Horizon – und viele weitere werden folgen. All diese Titel sind Teil des Xbox Game Pass und damit ein fantastischer Weg, um bei Familienfeiern Nostalgie und gemeinsame Erinnerungen zu wecken.

Familien und junge Menschen interpretieren die Feiertage immer wieder neu und schaffen sich ihre eigenen Traditionen. Und Xbox ist stolz darauf, ein Teil dieser neuen Traditionen zu sein.

Microsoft beauftragte YouGov mit der Durchführung einer landesweit repräsentativen Umfrage unter der Online-Bevölkerung ab 13 Jahren in jedem der sechs Märkte: Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Autralien, Brasilien, Deutschland und Mexiko. Die Umfrage zielte darauf ab, das Verhalten und die Wahrnehmung von Verbraucher*innen in Bezug auf Gaming im Zusammenhang mit anderen Aktivitäten und Traditionen rund um die Feiertage zu verstehen. Die endgültige Stichprobengröße beträgt: n=1.404 in den Vereinigten Staaten, n=1.336 im Vereinigten Königreich, n=1.254 in Australien, n=1.256 in Brasilien, n=1.254 in Deutschland und n=1.267 in Mexiko.