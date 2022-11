PM: Die PlayStation Black Friday-Angebote 2022 (Sony Playstation Blog)

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Black-Friday-Angebote von PlayStation sind jetzt verfügbar*. Bei so viele Angeboten und Rabatten im PlayStation Store, bei PlayStation Plus, direct.playstation.com, PlayStation Gear Store und mehr, verliert man schnell die Übersicht. Aber macht euch keine Sorgen: Wir helfen euch, den Überblick zu bewahren. Wir haben alle aktuell verfügbaren Angebote gesammelt und unterhalb für euch zusammengefasst. Fügt die Black-Friday-Homepage von PlayStation als Lesezeichen hinzu, ihr mit ihr keinen Rabatt verpasst.

Solange die Black-Friday-Angebote aktiv sind, spart ihr 25% bei jedem der drei 12-monatigen Tarife der PlayStation Plus-Mitgliedschaft, ganz egal, ob PlayStation Plus Essential, Extra oder Premium. Bestehende PlayStation Plus-Mitglieder sparen 25% bei der Aufwertung ihres aktuellen Tarifs auf PlayStation Premium oder Extra. Meldet euch an, um die Black Friday-Angebote zu sehen.

Mit PlayStation Extra und Premium stehen euch hunderte von PS4- und PS5-Spielen zur Verfügung, unter anderem beliebte Titel wie Returnal, Final Fantasy VII Remake, Uncharted 4: A Thief’s End, Rainbow Six Siege, Assassin’s Creed Odyssey, The Elder Scrolls V: Skyrim und viele mehr.

Erweitert eure Spielesammlung oder eure Controller-Farboptionen mit den Black-Friday-Rabatten auf die DualSenseWireless-Controller für PS5. Vergesst nicht, bei euren lokalen Einzelhändlern vorbeizuschauen, um mehr über regionale Rabatte zu erfahren.

Sorgt zu Hause für Fußballstimmung mit dem „DualSenseWireless-Controller + EA Sports FIFA 23“-Bundle, das während der Black-Friday-Aktion von PlayStation zum reduzierten Preis verfügbar ist. Schaut bei euren lokalen Einzelhändlern vorbei, um mehr über regionale Rabatte zu erfahren.

Genießt Black-Friday-Angebote direkt von PlayStation und lasst sie euch bis zur Haustür liefern! Es gibt Rabatte auf ausgewähltes Zubehör wie die DualSenseWireless-Controller für PS5, PULSE 3D-Wireless-Headset für PS5, die DualSense-Ladestation für die PS5, die Medienfernbedienung für PS5, physische Spiele und mehr. Eine Liste mit allen Angeboten findet ihr hier****.

Die Black-Friday-Angebote sind nicht nur auf Spiele beschränkt. Der PlayStation Gear Store feiert diesen Anlass mit 50% Rabatt auf ausgewählte Artikel und 20% Rabatt auf eure Bestellung, wenn ihr mehr als 100€ ausgebt. Schaut jetzt auf der Seite vorbei und seht euch alle Angebote an*****.

Endlich ist es so weit. Freut euch auf hunderte Spiele, Add-ons und mehr bei den Black-Friday-Angeboten im PlayStation Store. Unterhalb findet ihr nur eine kleine Auswahl der Spiele, die dieses Jahr im Angebot sind:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales



EA SPORTS™ FIFA 23 PS5



NBA 2K23 PS5



Gotham Knights



Gran Turismo™ 7 PS5



Stray



The Last of Us™ Part I



Cyberpunk 2077



Horizon Forbidden West™



Ratchet & Clank: Rift Apart



Grand Theft Auto V: Premium Edition



A Plague Tale: Requiem



Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es warten noch viele weitere Angebote auf euch– und ihr findet sie alle im PlayStation Store!

*Die Black-Friday-Aktion im PlayStation Store läuft von Freitag, den 18. November, um 12:00 Uhr (Lokalzeit), und endet am Montag, den 28. November, um 23:59 Uhr (Lokalzeit).

**Die Spielebibliothek variiert je nach Zeit, Region/Land und Tarif. PS Plus unterliegt einer regelmäßigen Abonnementgebühr, die bis zur Kündigung automatisch verrechnet wird. Bedingungen gelten play.st/psplus-usageterms

***Das „DualSenseWireless-Controller + EA Sports FIFA 23“-Bundle ist ausschließlich in folgenden Märkten erhältlich: EMEA: Deutschland, Schweiz, Österreich, Vereinigtes Königreich, Irland, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Belgien, Niederlande, Polen, Nordische Regionen, Island, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Adria, Balkan, Griechenland, Israel, Zypern, VAE, Saudi-Arabien, Südafrika. APAC: Südkorea, Taiwan, Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Philippinen, Vietnam. LATAM: Mexiko, Brasilien, Argentinien, Chile, Rest von Lateinamerika (Nord)

****Direct.playstation.com ist in Großbritannien, den USA, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg verfügbar.

*****PlayStation Gear Store verfügbar in Österreich, Belgien, Kanada, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Frankreich, Finnland, Deutschland, Guatemala, Honduras, Irland, Italien, Mexiko, Niederlande, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Spanien, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay.

******Cross-Buy nicht verfügbar.