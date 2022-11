Heute erscheint... 18.11.2022 (Spiele-Releases)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Teaserbild stammt aus As Far As the Eye.

Laut unserer Datenbank erscheinen heute folgende Computer- oder Videospiele:

As Far As the Eye (Rundenstrategie; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Xbox One.

(Rundenstrategie; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Xbox One. Avani (2D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(2D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für PC. Babol the Walking Box (Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Xbox One.

(Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Xbox One. Battle Axe (Hack and Slay; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 5. Preis bei Amazon.de: 26,99€ () 24,11€ ()

(Hack and Slay; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 5. Preis bei Amazon.de: 26,99€ () 24,11€ () Dead Beacon (Survival-Horror; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Survival-Horror; zum Steckbrief) erscheint für PC. Ferd (3D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

(3D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access. Finding Paradise (Point-and-Click-Adventure; siehe News, siehe Test, zum Steckbrief) erscheint für Switch, Android, iOS.

(Point-and-Click-Adventure; siehe News, siehe Test, zum Steckbrief) erscheint für Switch, Android, iOS. Grapple Dog (Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für Xbox One, Xbox Series X.

(Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für Xbox One, Xbox Series X. Heidelberg 1693 (2D-Actionadventure; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X.

(2D-Actionadventure; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X. Iron Guard (Tower Defense; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Tower Defense; zum Steckbrief) erscheint für PC. Jump Challenge! (Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4.

(Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4. Lab Inspect (Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für PC. Metal Miners (Partyspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Partyspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC. Moto Trophy VR (Rennspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Rennspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC. Pid (Arcade; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Arcade; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Switch. Pixel Cup Soccer - Ultimate Edition (Fun-Sportspiel; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Fun-Sportspiel; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Pokémon Karmesin (JRPG; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Switch. Preis bei Amazon.de: 54,99€ (Nintendo Switch)

(JRPG; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Switch. Preis bei Amazon.de: 54,99€ (Nintendo Switch) Pokémon Purpur (JRPG; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Preis bei Amazon.de: 57,99€ (Nintendo Switch)

(JRPG; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Preis bei Amazon.de: 57,99€ (Nintendo Switch) Quantum Storm (Geschicklichkeit; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Geschicklichkeit; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Resident Evil 3 (Survival-Horror; siehe News, siehe Test+, zum Steckbrief) erscheint für Switch (Cloud-Version). Preis bei Amazon.de: 26,99€ (PlayStation 4)

(Survival-Horror; siehe News, siehe Test+, zum Steckbrief) erscheint für Switch (Cloud-Version). Preis bei Amazon.de: 26,99€ (PlayStation 4) Rod Multiplayer Car Driving (MMO-Sport; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(MMO-Sport; zum Steckbrief) erscheint für PC. Senli 307 (Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für PC. Sins From Magdala (Ego-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Ego-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC. Slime's Journey (Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Switch, Xbox One.

(Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Switch, Xbox One. Spider-Man - Miles Morales (Open-World-Action; siehe News, siehe Test+, zum Steckbrief) erscheint für PC. Preis bei Amazon.de: 29,99€ (PlayStation 5)

(Open-World-Action; siehe News, siehe Test+, zum Steckbrief) erscheint für PC. Preis bei Amazon.de: 29,99€ (PlayStation 5) Spy Robot - Gateways to Humanity (Egoshooter; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

(Egoshooter; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access. Succubus With Guns (Third-Person-Shooter; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Switch.

(Third-Person-Shooter; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Switch. Tankron (Roguelike; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Roguelike; zum Steckbrief) erscheint für PC. The Dark Pictures - The Devil in Me (Story-Adventure; siehe News, siehe Test+, zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X. Preis bei Amazon.de: 39,99€ (PlayStation 5) 39,99€ (PlayStation 4) 39,99€ (Xbox One)

(Story-Adventure; siehe News, siehe Test+, zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X. Preis bei Amazon.de: 39,99€ (PlayStation 5) 39,99€ (PlayStation 4) 39,99€ (Xbox One) The Pier Arcade (Geschicklichkeit; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Geschicklichkeit; zum Steckbrief) erscheint für PC. Wendy - Meine Pferdewelt (Kinder & Lernspiele; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Kinder & Lernspiele; zum Steckbrief) erscheint für PC. Witchpunk (Prügelspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Prügelspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC. Ys 8 - Lacrimosa of Dana (JRPG; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Playstation 5. Preis bei Amazon.de: 129,00€ ()

