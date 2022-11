DU-Spezial: Vor 10 Jahren (2012) // Geplante User-Galerie

PC 360 XOne PS3 PS4

Besser spät als nie: Noch bevor sich das Jahr 2022 dem Ende neigt, wollen wir wieder zurückblicken. Erstmals zum GG-Jubiläum 2019 gab es eine Spezial-Ausgabe der DU-Galerie unter dem Motto "Das spielten unsere User vor 10 Jahren". In den Folgejahren 2020 und 2021 wiederholte sich die Aktion und nun soll die Reihe fristgerecht weitergeführt werden. Der Blick geht also in das Jahr 2012. Wer teilnehmen möchte, darf der GG-Community mitteilen, was er oder sie in jenem Jahr so gespielt hat.

Es geht dabei nicht um eine Auflistung aller Titel. Die Idee ist, das Spiel oder die Spiele ausführlich vorzustellen, das oder die euch in dem Jahr am besten gefiel(en), euch am längsten beschäftigte(n) oder mit dem ihr etwas Besonderes verbindet. Wie bei den normalen DU-Galerien geht es dabei nicht nur um Titel, die in dem Jahr erschienen sind. Wer einen Klassiker oder einen Titel aus dem Vorjahr nachgeholt hat, darf auch darüber berichten. Solltet ihr besonders viele Geschichten parat haben, sind auch zwei Beiträge pro User möglich. Der Text darf dabei bis zu 1.800 Zeichen pro Beitrag lang sein. Zu einer Galerie+ gehört natürlich auch immer ein Bild. Ideal wäre ein selbstgemachter Screenshot aus dem vorgestellten Spiel. Liegt verständlicherweise keiner vor, empfiehlt sich ein Blick in die Screenshot-Galerien im GG-Steckbrief des jeweiligen Spiels.

Wer seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen möchte und vor 10 Jahren bereits auf GG aktiv war, kann ja mal stöbern, ob es noch hilfreiche Beiträge im Forum gibt, dafür empfehlen sich Sammelthreads wie Was habt ihr zuletzt gezockt?, Was habt ihr zuletzt durchgespielt? und Eure neuesten Spiele! Natürlich sind auch neuere User willkommen. Wie ein Rückblick in die Top Ten des Jahres 2012 beweist, war das Jahr jedenfalls nicht arm an Highlights. Auf Platz 1 wählte die Redaktion damals den Schleich-Hit Dishonored - Die Maske des Zorns. Ein sehr einflussreicher Titel war das erfolgreiche Reboot Xcom - Enemy Unknown. Adventure Fans freuten sich über Staffel 1 von The Walking Dead und gleich zwei Teile der Deponia-Reihe. Dazu kam eine Flut an starken dritten Teilen: Mass Effect, Diablo, Far Cry und Assassin's Creed konnten sich in Version 3 definitiv sehen lassen.

Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte in diesem Forenthread an. Natürlich dürft ihr euer Interesse auch gerne unter dieser News kundtun. Wie in den letzten Jahren peilen wir eine Teilnehmerzahl von mindestens 15 Leuten an (und haben es bisher auch immer geschafft). Wird sie erreicht, wird ein Teilnahmeformular freigeschaltet. Im Laufe des Dezembers kann die Galerie dann hoffentlich veröffentlicht werden - wenn ihr mitmacht!