Star Wars - Squadrons: Ab 24.11. kostenlos im Epic Games Store erhältlich

PC XOne PS4

Wer es im Oktober verpasst hat oder mangels Mitgliedschaft gar nicht in die Verlegenheit kam, Star Wars - Squadrons bei Amazon Prime Gaming abzustauben, erhält vom 24. November ab 17 Uhr bis 1. Dezember erneut diese Möglichkeit über den Epic Games Store. Dort wird der Titel für kurze Zeit ebenfalls kostenlos verfügbar sein. Der Titel löst dabei Evil Dead - The Game und Dark Deity ab, die ihr bis dahin noch frei eurer Bibliothek hinzufügen könnt.

Star Wars - Squadrons (GG-Test, Note 8.0) gehört mit Sicherheit zu den besseren Spielen der letzten Jahre, die Euch in das beliebte und aus zahlreichen Filmen, Büchern, Comics und Videospielen bekannte Universum versetzen. Ihr verkörpert im Verlauf der Kampagne zwei Piloten und erlebt im Stile der Klassiker Wing Commander und Tie Fighter abwechslungsreiche Missionen. Die spannende Story erlebt ihr dabei abwechselnd aus der Perspektive der Allianz und des Imperiums. Dabei nehmt ihr in vielen verschiedenen der bekannten Raumschiffe der Star Wars-Welt dieser Zeitperiode Platz. Der Multiplayer-Part gibt euch darüber hinaus die Möglichkeit, anderen Spielern in Weltraumschlachten gegenüberzutreten.