Evil Dead - The Game und Dark Deity kostenlos im Epic Games Store

Nur wenige Monate nach Release könnt ihr euch bereits jetzt Evil Dead - The Game (zur Stunde der Kritiker) kostenlos als registrierter Nutzer im Epic Games Store herunterladen. Ihr erhaltet allerdings nur die Basis-Version des Survival-Action-Titels, die zahlreichen (meist kosmetischen) DLCs sowie der Season Pass sind nicht enthalten.

Das zweite kostenlose Spiel in dieser Woche ist das Kickstarter-finanzierte Taktik-RPG Dark Deity aus dem Jahr 2021, das gar nicht erst versucht, sein Vorbild Fire Emblem zu verleugnen. Wie bei den oben genannten DLCs ist das Story-Addon Dark Deity: Suns Out, Swords Out ebenfalls nicht enthalten.

Das Angebot gilt bis zum 24. November. Danach erwartet euch das Weltraumspiel Star Wars - Squadrons aus dem Jahr 2020 als kostenloser Download.