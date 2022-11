PM: Hier kommt Knockout City: High-Society-Überfall (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

ihr PlayStation-Rowdys! Hier spricht euer Informant. Ich befinde mich auf dem Dach des Velan Studios-Hauptquartiers und kann euch freudig berichten: „Operation: Enthüllung von Saison 8” ist ein voller Erfolg! Ich konnte den Masterplan für die Enthüllung von Saison 8 direkt aus der Viper-Datenbank extrahieren. Ich warte jetzt hier oben nur noch auf meinen Heli, der mich hier rausbringt, aber in der Zwischenzeit kann ich euch ja schon mal mit ein paar Infos versorgen. Ich zeige euch jetzt, was euch in Knockout City in Saison 8: High-Society-Überfall so alles erwartet!

Im High-Society-Überfall erhaltet ihr Zugriff auf einen völlig neuen Spezialball, der eure Konkurrenz sicher giftig werden lässt! Der Giftball ist mit giftigem K.O.-Gas gefüllt, das jedes Mal austritt, wenn der Ball auf ein Ziel oder eine Oberfläche trifft. Das gefährliche grüne Gas kann eine ganze Gruppe in wenigen Sekunden ausknocken. Je mehr der Ball dabei aufgeladen wurde, desto größer ist die Gaswolke!

Dies ist unsere erste Version eines Balls, der eine dauerhafte Flächeneffekt-Gefahr erzeugt. Der Giftball ist am besten in den Händen derer aufgehoben, die sowohl im Chaos gedeihen als auch vorausdenken können, um den Kampf zu lenken.

Mit den neuen Prahlereien (freischaltbar im Anpassungsmenü) könnt ihr – wie es der Name schon sagt – angeben. Ihr könnt euer Profil mit diesem neuen Gegenstand mit einem Rahmen und einem Titel ausstatten, die beide vor und nach jedem Match angezeigt werden.

Es gibt sogar Prahlereien, die eure Statistiken hervorheben! Ihr wollt allen zeigen, dass euch im Passen niemand was vormachen kann? Wie wäre es, mit eurer K-D-Quote aus dem letzten Match zu prahlen? Ihr könnt die Prahlereien „favorisieren“ und diese dann in zufälliger Reihenfolge anzeigen lassen, um allen zu zeigen, was ihr in dieser Saison und darüber hinaus schon alles erreicht habt!

Der High-Society-Überfall ist so ein spannendes Thema für Knockout City. Wir leben und kämpfen in einer großartigen, retro-futuristisch stilisierten Welt, und jetzt können wir noch tiefer in den neonbeleuchteten Glanz und Glamour der Goldenen 20er eintauchen… sowie in deren düstere, mysteriöse Schattenseite. Nun, man kann keinen Überfall durchführen ohne ein zusammengewürfeltes Spezialteam, das es auf ein goldenes Objekt abgesehen hat. Und hier tritt die Rote-Hand-Crew auf die Bühne.

Die Outfits und Accessoires der Rote-Hand-Crew verleihen euch einige wirklich einzigartige Looks, mit denen ihr spielen könnt– von der fabulösen Federboa und dem eleganten Kleid der temperamentvollen Anführerin Voxanne Valentine bis zur gigantischen Roboterform des mechanischen Schlägers Mugshot. Ich denke, The Shadow, der mysteriöse Undercover-Profi der Crew, ist mein persönlicher Favorit der Crew. Die ätherischen Effekte um das Gesicht und die knurrende, einschüchternde Stimme sind ein echter Hingucker!

Commissioner Chase kehrt nach ihrer prominenten Rolle in Saison 4 zurück, um die Rote-Hand-Crew dingfest zu machen. Dieses Mal trägt sie einen brandneuen Look, den ihr euch kaufen könnt, um selbst damit zu spielen.

Um alles über ihre Abenteuer zu erfahren, verpasst nicht den „Deep Space Dispatch“ im Brawl Pass! Ich garantiere, dass Fans der Welt von Knockout City bei jeder neuen Enthüllung in diesem Noir-Hörspielspektakel auf ihre Kosten kommen werden.

Nachdem sie die Teenage Mutant Ninja Turtles endlich in Knockout City aufgespürt haben, ist das hinterhältige Duo Bebop und Rocksteady hier, um im Kampfgeschehen mitzumischen!

Diese abscheulichen Handlanger von Shredder sind die besten Kämpfer im Foot Clan und die richtigen Mutanten für jeden bösen Plan, der vom alten Chrome Dome ausgeheckt wird. Das TMNT-Schurken-Bundle stattet euch mit allem aus, was ihr braucht, um selbst ein absoluter Bösewicht zu sein! Zusätzlich zu den kompletten Charakter-Outfits der unbeholfenen Schläger erhaltet ihr auch ein paar rockige Spielersymbole, eine Menge Prahlereien und zwei unglaublich einschüchternde Intro-Posen, bei denen sich eure Konkurrenz in den Panzer zurückzieht!

Macht die Ninja Turtles als die fantastischen Erzrivalen Bebop und Rocksteady fertig– mit dem neuen TMNT-Schurken-Bundle, das im PlayStation Store für 19,99 $ erhältlich ist.

Ich bin zwar nicht blaublütig, aber der elektrisch blaue PlayStation-Style fließt mir trotzdem durch die Adern! Zusammen mit dem High-Society-Überfall erwartet euch auch ein neues PlayStation Plus-Bundle, das alle Abonnenten im PlayStation Store KOSTENLOS abstauben können!

Holt euch dieses Bundle während Saison 8, um ein exklusives Pixel-Set zu erhalten:

● Legendäres Outfit: „Elektrisch-blaue Seide“

● Legendäre Kopfbedeckung: „Elektrisch-blaue Kappe“

● Legendäre Verhöhnung: „Elektrisch-blaues POW!“

Das war’s für heute, ihr Rowdys! Betrachtet dies als Vorspeise für den hochtrabenden High-Society-Überfall, der am 29. November für PlayStation 4 und PlayStation 5 in Knockout City erscheint!