Eville: Mörderisches Fantasy-Spiel aus Deutschland nun auch auf PS4/5

PC XOne PS4 PS5

Entwickler VestaGames aus Nordrhein-Westfalen lädt mit Eville in das namensgebende Fantasy-Dorf. Der Titel fällt ins Genre der Social-Deduction-Games nach grobem Vorbild des Partyspiels Werwölfe, das sich unter anderem durch den überraschenden Erfolg von Among Us einiger Beliebtheit erfreut.

In Eville befinden sich unter den Spielern zwei Verschwörer, die nach und nach die anderen ermorden, dazu den Ort mit Flüchen belegen oder sich auf dem Schwarzmarkt mit besonderen Items eindecken. Doch auch die Dörfler haben besondere Fähigkeiten, sodass sie beispielsweise mit Geistern reden oder Fallen legen, um dem Problem mit den Verschwörer Herr zu werden.

Bereits seit 11.10.22 können Spieler auf PC und Xbox Eville besuchen, nun ist auch die Fassung für PS4 und PS5 erschienen. Eville ist außerdem im Katalog des Xbox Game Pass für Konsolen.