PM: Ubisoft feiert die Kreativität der Spieler:innen mit der In-Game-Fotoausstellung Photomode: Out There in Games (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 17. November 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Photomode: Out There in Games, eine viertägige Ausstellung zum Thema In-Game-Fotografie in New York City eröffnet wird. Die Gewinner:innen eines weltweiten Wettbewerbs, in welchem Spieler:innen ihre kreativsten Fotos aus Ubisoft-Spielen eingereicht haben, können vom 17. bis zum 20. November in der weltberühmten Metropole entdeckt werden. Zusätzlich erhalten Besucher:innen die Möglichkeit, eine Sammlung von Bildern, die von beauftragten Künstler:innen aufgenommen wurden, zu besichtigen. Die von Mohamed Megdoul, Kurator und Gründer des Magazins Immersion, konzipierte Ausstellung soll das kreative Potenzial dieses neuen fotografischen Mediums aufzeigen und die Wahrnehmung der In-Game-Fotografie hinterfragen.

​„Wir sehen den Fotomodus als eine neue Form des künstlerischen Ausdrucks und genau das feiern wir mit dieser Ausstellung“, so Fawzi Mesmar, VP of Editorial bei Ubisoft. „Durch das virtuelle Medium können die Spieler:innen ihr Spiel unterbrechen, um einen genaueren Blick auf die Welt zu werfen, in der sie sich befinden und ihre besonderen Momente im Spiel festzuhalten und die Ergebnisse mit der Online-Community zu teilen. Diese Ausstellung wirft ein Licht auf ihre Kreativität, wie wir es noch nie zuvor getan haben.“ ​ ​Die Ausstellung stellt die Beiträge von zwanzig Gewinner:innen des Wettbewerbs und die Fotoserien der drei Jury-Favoriten vor: Nicholas J. Clapper (@NicClapper), Katie S. und Camille Petit (@kamyukami). Die drei Gewinner:innen werden ihre Arbeiten in der Ausstellung präsentieren und haben jeweils ein Jahresabonnement für Ubisoft+ und einen High-End-Laptop MSI Raider GE67HX gewonnen, um ihre Kreativität weiter voranzutreiben.

Neben den besten Wettbewerbsbeiträgen werden in der Ausstellung auch die Arbeiten von vier Künstler:innen gezeigt: Mélanie Courtinat, Pascal Greco, Will Saunders und Kent Sheely, denen keine Grenzen bei der Erkundung der Welten von Ubisoft und der Darstellung ihrer Erfahrungen gesetzt wurden. ​ ​„Als wir mit Ubisoft an dieser Ausstellung arbeiteten, wollten wir die Natur der virtuellen Universen, die sie erschaffen, und die Charaktere, die sie bevölkern, untersuchen. Für Menschen, die Spiele spielen, sind diese Erfahrungen sehr real und doch weit entfernt von dem, was wir als Realität ansehen“, sagt Mohamed Megdoul, Kurator der Ausstellung. „Wir haben uns gefragt, welche Beziehung wir zu diesen Welten und Figuren haben und welche Emotionen sie hervorrufen. Die Ausstellung versucht, einige dieser Fragen zu beantworten, indem sie die Besucher:innen in die virtuellen Welten eintauchen lässt.“

Photomode: Out There in Games, läuft vom 17. bis 20. November im Ideal Glass Studio (9 W 8th St, New York). Öffnungszeiten: 10:00 Uhr - 19:00 Uhr. Eintritt frei. ​ ​ ​ ​Mehr Informationen zu der Ausstellung gibt es unter: ubisoft.com/photomode. ​ ​Zu den Ubisoft-Spielen, die einen Fotomodus haben, gehören: Assassin's Creed Odyssey®, Assassin's Creed Origins®, Assassin's Creed Valhalla®, Ghost Recon: Breakpoint®, Ghost Recon: Wildlands®, Far Cry 5®, Far Cry 6®, Far Cry New Dawn®, Immortals Fenyx Rising®, Riders Republic®, The Crew 2®, The Division 2®, Watch Dogs: Legion®, Trackmania®, Steep® und mehr.

