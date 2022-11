PM: Eure Fanart im exklusiven God of War Ragnarök-Artbook (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bestimmt begleitet ihr in God of War Ragnarök Kratos und Atreus auf ihrer Reise durch alle neun Welten der nordischen Mythologie, um Ragnarök noch aufzuhalten. Wenn ihr von der emotionalen Geschichte und den epischen Kämpfen gegen mythische Kreaturen und Götter genauso begeistert seid wie wir, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, mit eurem eigenen Kunstwerk Teil unseres exklusiven und streng limitierten Artbooks zu werden.

Wir möchten gerne, dass ihr eurer Kreativität einfach freien Lauf lasst und ein ganz persönliches Werk erschafft, welches eurer Meinung nach zu God of War Ragnarök passt. Keine Vorgaben zum Stil, keine Einschränkungen, welche Materialien ihr verwendet. Ihr möchtet mit Ölfarben ein Wandgemälde erstellen, mit Wachsmalstiften arbeiten oder ein Grafikprogramm nutzen? Dann macht es einfach.

Wenn ihr noch Inspiration benötigt, dann schaut euch die fantastischen Werke unserer talentierten Gastkünstler Drew Merritt, Emma Ríos, Romina Tempest, Jae Lee und Sui Ishida an. Übrigens: Diese Bilder könnt ihr euch gleich als Wallpaper herunterladen.

Nach dem Ablauf des Wettbewerbs werden einige Werke ausgewählt und erhalten einen Platz in dem streng limitierten Artbook. Jeder Künstler, dessen Kunstwerk verewigt wird, bekommt nicht nur Ehre und Ruhm, sondern auch eine gedruckte Version des Buchs zugesandt!

Schickt uns eure kreativen Werke am besten in höchstmöglicher Auflösung an unsere Gewinnspiel-Adressesiee.win4theplayers@sony.comoder zeigt sie uns auf Twitter oder Instagram mit dem Hashtag#GOWRFanArtBook. Einsendeschluss ist der 1. Dezember.

Bitte beachten: Wenn ihr uns eure Arbeit sendet, dann gebt uns bitte auch gleich eure Zustimmung zur Verwendung eures Werkes. Nennt uns auch den Link zu eurer bevorzugten Social-Media-Plattform, damit wir diese im Artbook angeben können und euren vollständigen Namen sowie Anschrift. So können wir euch ein Artbook zusenden, wenn ihr ausgewählt werdet.