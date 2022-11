PM: Xbox Cloud Gaming bald auf noch mehr Samsung TVs mit Rumble Support (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wie bereits früher im Jahr angekündigt, spielst Du Deine liebsten Xbox Games wie A Plague Tale: Requiem, Sea of Thieves, Microsoft Flight Simulator und mehr jetzt auch auf 2022 Samsung Smart TVs – ganz ohne Konsole! Möglich ist das mit dem Samsung Gaming Hub via Xbox App. Doch damit ist die Reise von Xbox auf Smart TVs noch nicht vorbei: Wir fügen weitere Features rund um Xbox Cloud Gaming (Beta) hinzu, um Dein Spielerlebnis mit dem Xbox Game Pass Ultimate noch besser zu machen:

Im Laufe des restlichen Jahres werden ausgewählte Samsung 2021 Smart TV-Besitzer*innen in der Lage sein, die Xbox App direkt über ihren Fernseher zu suchen und herunterzuladen. Bestehende Samsung-Kund*innen mit einer Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft erhalten so sofortigen Zugang zu Xbox Cloud Gaming. So können Gamer*innen Hunderte von hochwertigen Xbox-Spielen, darunter Neuerscheinungen wie Grounded und Pentiment, direkt auf ihren Smart TVs streamen.

Starte einfach die App, schließe Deinen bevorzugten Bluetooth-fähigen Controller an und schon kannst Du loslegen!

Wenn Du neu im Xbox Game Pass Ultimate bist, kannst Du Dich direkt in der App für nur 1 Euro anmelden oder upgraden. Wenn Du noch keine Mitgliedschaft hast und das Spielen auf Smart TV erst einmal testen möchtest, kannst Du den Battle Royale Hit Fortnite spielen – völlig kostenlos via Xbox Cloud Gaming (Beta) auf Deinem Smart TV.

Vom Chatten mit Deinem Team bis hin zum Vibrieren des Controllers in Deiner Hand – Gaming hat viele Dimensionen, die über das hinausgehen, was auf dem Bildschirm passiert. Besitzer*innen von Samsung Smart TVs aus den Jahren 2021 und 2022 werden mit Rumble auf ihren Controllern ein noch intensiveres Cloud Gaming-Erlebnis bis in die Fingerspitzen spüren.

Spüre die Räder beim Driften in Forza Horizon 5 und das Nachladen Deiner Battle Rifle in Deinen Halo: Infinite Multiplayer-Matches. Rumble wird zum Ende des Jahres verfügbar in der Xbox App für 2021 und 2022 Samsung Smart TVs und wird Dein Spielerlebnis noch immersiver machen.