Marvel’s Avengers: Wintersoldier kommt Ende November

PC XOne Xbox X PS4 PS5 iOS

Trotz – oder vielleicht wegen - des mauen Starts 2020 hat Crystal Dynamics immer wieder Veränderungen an dem Koop-Kampfspiel Marvel's Avengers vorgenommen, neue Inhalte eingebracht und kritisierte Inhalte zum Teil wieder entfernt. Doch seit Spider-Man am 17. Dezember 2021 als neuer spielbarer Held hinzugefügt wurde, blieben frische Charaktere aus. Doch nun gab es ein neues Lebenszeichen: Der Wintersoldier soll als zusätzlicher Kämpfer samt eigener Missions-Kette am 29. November 2022 seinen Weg ins Spiel finden wird.

In unserem Test von Marvel's Avengers (Note 5.0) fand Tester Hagen zwar lobende Worte über den Auftakt der Kampagne, doch versumpfte auch die für ihn später in Copy-Paste-Missionen mit unmotivierender Loot-Spirale. Der Versuch, Experience-Booster gegen Echtgeld in das Spiel zu bringen scheiterte und wurde Seitens Crystal Dynamics wieder aus dem Spiel entfernt.

Weitere Neuigkeiten zum Update 2.7 mit dem Winter Soldier und die Zeit danach sollen später folgen. Momentan ist offen, wie die Zukunft des Live-Service-Spiels nach dem Verkauf von Crystal Dynamics und Eidos Montreal an die Embracer Group aussehen wird.