Heroes of Might & Magic 3 - The Board Game

PC iOS Android andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Während Might & Magic Heroes 8 auf sich warten lässt wird das von vielen Fans als bester Serienteil betitelte Heroes of Might & Magic 3 als Brettspiel aufgelegt. Das Licht der Welt soll das Spiel per Crowdfunding auf der Plattform Kickstarter erblicken um neue Abenteuer in Erathia erleben zu können. Das ursprüngliche Funding-Ziel von 50.000 Euro wurde bereits in den ersten Stunden weit übertroffen. Zum Zeitpunkt der News-Erstellung wurden vom Archon Studio, das unter anderem für das Wolfenstein-Brettspiel verantwortlich zeichnet, etwa 900.000 Euro akquiriert. Beim Brettspiel-Crowdfunding ist es allerdings üblich ein zu geringes Ziel anzugeben um mit einem sehr schnellen Erreichen des Ziels werben zu können.

Neben dem Grundspiel, das es für 75 Euro zu erwerben gibt, sind noch 3 Erweiterungen sowie eine Miniaturen-Version erhältlich. Während in der Basisbox die beliebtesten Fraktionen Schloss, Nekropolis und Dungeon enthalten sind, gibt es die Fraktionen Schutzwall und Festung jeweils als Erweiterung. Die dritte Expansion führt einen neuen Kampfmodus ein. Wie relativ üblich werden während der 13 Tage dauernden Kampagne mittels Stretch-Goals noch weitere Inhalte freigeschaltet. Die Versandkosten sollen 14-15 Euro betragen. Die Einfuhrumsatzsteuer von 19 Prozent ist in den Preisen noch nicht enthalten.

Zur Kampagne gelangt ihr über den Quellenlink.