Tiny Football: Retro-Fußballspiel startet in den Early Access

PC

Vielleicht hattet ihr im November am Playtest des Retro-Fußballspiels Tiny Football teilgenommen. Heute ist es in den Early Access gestartet. Grundsätzlich könnt ihr für 12,79 Euro gegen den virtuellen Ball treten. Anlässlich des Early-Access-Starts stoßt ihr jedoch schon für 8,95 Euro an. Den neuen Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Tiny Football ist ein top-down Retro-Fußballspiel und erinnert an die Fußballspiele der frühen 90er wie Sensible Soccer. Der Fokus liegt auf dem Multiplayer und ihr könnt eines von 64 (National-)Teams wählen und in verschiedenen Turnieren antreten. Der Multiplayer ist aktuell im Hoseat möglich, die Unterstützung von Steam Remote Play soll aber folgen.

Das Spiel ist KI-Assistiert, so dass der Erfolg auf dem Platz auch von den Qualitäten eurer Spieler abhängt. Auch wen ihr aufstellt spielt so eine Rolle. Verletzungen und Sperren können euren ursprünglichen Plan durcheinanderbringen.

Zu den Features gehören auch Torjubel, Spielerproteste, Verlängerung und Elfmeterschießen. Gesteuert wird mit Gamepad oder Tastatur.