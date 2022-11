PM: The Crew®2 - Season 7 Episode 1: Into The Storm startet am 16. November (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 15. November 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass das neueste kostenlose Update für The Crew® 2, Season 7 Episode 1: Into the Storm, ab morgen für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 sowie Windows PC über den Ubisoft Store, Epic Games Store und Steam erhältlich sein wird. Spieler:innen können auch Ubisoft+ auf PC und Amazon Luna* abonnieren.

​Der Trailer zu Season 7 Episode 1 kann unter folgendem Link gefunden werden:

Motorflix hat für die erste Episode von Season 7 seine bisher größte Show zusammengestellt. In dieser brandneuen Serie nehmen Spieler:innen an einem spannenden Untergrundrennen teil, das von einer Seite der USA zur anderen führt. Dieses Rennen wird spektakulären und unvorhersehbaren Ereignissen begleitet. Von einstürzenden Gebäuden, über Straßensperren der Polizei, bis hin zu einem gewaltigen Sandsturm. Spieler:innen werden direkt zu Beginn der neuen Season auf eine harte Probe gestellt. Insgesamt stehen in der Into The Storm-Kampagne fünf Events bevor, die ab dem 16. November zur Verfügung stehen. Wenn Spieler:innen die komplette Serie abschließen, schalten sie eine exklusive Belohnung frei: den Mitsubishi 300 GT VR-R No Rules Edition.

​Season 7 bringt außerdem zahlreiche Verbesserungen der Spielqualität mit sich. Unter Berücksichtigung des Feedbacks der Spieler:innen wird nun eine neue Performance-Modus-Option (1440p bei 60FPS) auf PlayStation®5 und Xbox Series X verfügbar sein. Zudem wird ein Performance-Modus mit 60fps-Unterstützung auf der Xbox Series S sowie visuelle Verbesserungen und Bugfixes auf allen Plattformen bereitgestellt. Die vollständige Liste aller Änderungen ist auf der offiziellen The Crew® 2 Website verfügbar.

Ein brandneuer Motorpass mit 50 Rängen neuer exklusiver, kostenloser sowie Premium-Belohnungen wird mit Season 7 Episode 1: Into The Storm in das Spiel gebracht. Dazu gehören der McLaren P1 Gold Line Edition (Hypercar), der Pontiac Firebird T/A Golden Wings Edition (Street Race), der Mitsubishi FTO GP Version R Nebula Edition (Street Race), der Porsche 918 Spyder - Silvery Edition (Hypercar) sowie Prestige-Objekte, Outfits, Währungspakete (Crew Credits und Bucks) und vieles mehr.

Weitere Fahrzeuge wie der Pontiac Firebird T/A 1077 (Street Race) oder der Mitsubishi FTO GP Version R (Street Race) werden ab dem 16. November im Shop erhältlich sein. Im Laufe der Episode werden zudem auch noch weitere Überraschungen hinzukommen. Für neue Fahrer, die in The Crew 2 einsteigen, gibt es pünktlich zum neuen Update neue Fahrzeug-Starter-Pakete zu kaufen, die neue exklusive Auto-Editionen (Porsche Cayman GT4 Carbon Edition oder Mazda RX-8 Pearl Edition) mit einem Währungs-Starter-Paket (45.000 Crew Credits) zu einem reduzierten Preis kombinieren.

​Schließlich wird das LIVE Summit-Erlebnis auch in Season 7 mit einer neuen wöchentlichen Herausforderung fortgesetzt. Bei den LIVE Summits gibt es nur ein Ziel: die Rangliste so weit wie möglich zu erklimmen. Jede Woche werden die besten Spieler:innen, basierend auf ihrer jeweiligen Platzierung, mit exklusiven Gegenständen und Fahrzeugen belohnt.

Mehr Informationen zu The Crew 2 gibt es unter: thecrewgame.com.

​In den sozialen Medien lässt sich The Crew 2 unter facebook.com/thecrewgame, instagram.com/thecrewgame, tiktok.com/thecrewgame, twitter.com/thecrewgame sowie unter dem Hashtag #TheCrew2 finden.

​Die neuesten Informationen zu The Crew sowie anderen Ubisoft-Titeln gibt es unter: news.ubisoft.com.

​Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home.

​*Ubisoft+ auf Luna erfordert eine Kontoverbindung und einen Multi Access-Plan. Es gelten territoriale Einschränkungen.

​About The Crew® 2

​Developed by Ubisoft Ivory Tower, a studio based in Lyon, France, The Crew® 2 lets players experience the thrill of the American motorsports spirit inside a fully redesigned USA. The game’s playground pushes physical boundaries to let driving and open world fans test their skills in nonstop competition and exploration. From coast to coast, drivers can explore America and compete to become the greatest motorsports champion by collecting a wide variety of exotic cars, bikes, boats and planes, and dominating the motorsports scene on land, on water and in the sky. They can find challenges and inspiration among four different motorsports families: street racing, off-road, pro-racing and freestyle, and will be given a broad set of options among a wide selection of vehicle types.

​Now in its fifth year of live content, The Crew 2 stays committed to its seasonal cycle, centered around Motorflix, a fictional TV production company known for creating the very best motor-fueled action flicks. Players are recruited to play the starring role in different TV series, with new themed episodes per Season. Every Season lasts four months and is comprised of two successive Episodes running for two months.