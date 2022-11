The Game Awards 2022: Meiste Nominierungen für God of War - Ragnarök

PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

God of War - Ragnarök ab 64,99 € bei Amazon.de kaufen.

Am 8. Dezember 2022 um 1:30 Uhr deutscher Zeit werden im Rahmen der diesjährigen The Game Awards erneut Preise für Videospiele verliehen. Die Zahl der Kategorien ist inzwischen auf 31 angewachsen, darunter in Beste Adaption, Bester eSport-Trainer und Bestes Indie-Debut und Musik. Die Show wird erneut von Moderator und Mitorganisator Geoff Keighley präsentiert und wie in den vergangenen Jahren wird die Preisverleihung durchsetzt sein von Trailern, darunter auch potentielle Neuankündigungen.

In der Kategorie Spiel des Jahres sind nominiert: A Plague Tale - Requiem (im Test), Elden Ring (im Test), Horizon - Forbidden West (im Test), Stray (im Test), Xenoblade Chronicles 3 (im Test) und God of War - Ragnarök (im Test). Obwohl letzteres erst vor knapp einer Woche erschienen ist, hält es auch die meisten Nominierungen. Ragnarök hat Gewinnaussichten in neun Kategorien, während Elden Ring und Horizon - Forbidden West in je sieben Kategorien preisverdächtig sind.

Im folgenden unter anderem die Kategorien, in denen Ragnarök nominiert ist:

Best Game Direction

Elden Ring

God of War - Ragnarök

Horizon - Forbidden West

Immortality

Stray

Best Narrative

A Plague Tale - Requiem

Elden Ring

God of War - Ragnarök

Horizon - Forbidden West

Immortality

Best Art Direction

Elden Ring

God of War - Ragnarök

Horizon - Forbidden West

Scorn

Stray

Best Score and Music

A Plague Tale - Requiem

Elden Ring

God of War - Ragnarök

Metal - Hellsinger

Xenoblade Chronicles 3

Best Audio Design

CoD: Modern Warfare 2

Elden Ring

God of War - Ragnarök

Gran Turismo 7

Horizon - Forbidden West

Best Performance

Ashly Burch als Aloy (Horizon - Forbidden West)

als Aloy (Horizon - Forbidden West) Charlotte Macburney als Amicia (A Plague Tale - Requiem)

als Amicia (A Plague Tale - Requiem) Christopher Judge als Kratos (God of War - Ragnarök)

als Kratos (God of War - Ragnarök) Sunny Suljic als Atreus (God of War - Ragnarök)

als Atreus (God of War - Ragnarök) Manon Gage als Marissa Marcel (Immortality)

Innovation in Accesibility

As Dusk Falls

God of War - Ragnarök

Return to Monkey Island

The Last of Us - Part 1

The Quarry

Best Action/Adventure

A Plague Tale - Requiem

God of War - Ragnarök

Horizon - Forbidden West

Stray

Tunic

Best Indie

Cult of the Lamb

Neon White

Sifu

Stray

Tunic

Best Debut Indie

Neon White

Norco

Stray

Tunic

Vampire Survivors

Best VR/AR