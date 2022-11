Magic the Gathering: Hasbro wird von der Bank of America kritisiert

andere

Magic – The Gathering ist ein Urgestein der Sammelkartenspiele und durch zahllose Booster-Packs und Co. kein wirklich günstiges Hobby. Laut Kotaku hat die Frequenz neuer Inhalte und Sets im Verlauf diesen Jahres erheblich zugelegt, von drei Sets pro Jahr auf sieben Sets in sieben Monaten – und es gibt keine Anzeichen, dass die Flut an neuen Karten abebben wird.

Grund dafür ist offenbar der hinter Wizards of the Coast stehende Spielzeughersteller Hasbro, der die Welt von Magic immer öfter in Crossover mit anderen Serien zwingt, um neue Kartensets zu verkaufen. Beispiele sind Commander Legends: Battle for Baldur’s Gate, Warhammer 40.000 oder The Brothers‘ War. Letzteres enthält Karten aus dem Transformers-Universum. Auch Kartensets zu Doctor Who, Herr der Ringe, Final Fantasy VII und Assassin’s Creed sind in Zukunft geplant.

Die neue Strategie von Hasbro hat zu Kritik aus einer unerwarteten Richtung geführt: Die Bank of America hat die Aktien des Konzerns Hasbro als Konsequenz dieser Marktstrategie heruntergestuft. Hatte die Aktie zu Beginn des Jahres noch einen Wert von etwa 102 US-Dollar, ist sie mittlerweile auf 60 US-Dollar gesunken. Hinzu kommt, dass Hasbro durch den Nachdruck von besonders seltenen Karten deren Marktwert erheblich reduziert hat. Kotaku berichtet weiterhin, dass die Bank of America Hasbro beschuldigt, mit dieser Verkaufsstrategie eine ihrer wertvollsten Marken zu vernichten.