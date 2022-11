PM: Bald im Xbox Game Pass: Warhammer 40,000: Darktide, Dune: Spice Wars und mehr (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Das Spice muss fließen – und so tuen es auch die neuen Spiele im Xbox Game Pass! Einige dieser fantastischen Spiele – wie Pentiment und Somerville – sind bereits heute verfügbar. Also verliere keine Zeit und informiere Dich hier direkt über die neuen Spiele, Updates, Perks und Touch Control-Titel im Game Pass.

Pentiment (Cloud, Konsole und PC) In Pentiment schlüpfst Du in die Rolle von Andreas Maler, einem Künstlergesellen, der in einer Zeit großer sozialer Unruhen im ehemaligen Skriptorium der Abtei Kiersau in Bayern arbeitet. Während er sein Meisterwerk vollendet, wird Andreas ungewollt in eine Reihe von Morden verwickelt, die sich über 25 Jahre hinweg ereignen. Doch Vorsicht: Jede Entscheidung und jede Anschuldigung zur Lösung des Kriminalfalls hat Konsequenzen, die sich über Generationen hinweg auf die eng verbundene Alpengemeinschaft auswirken.

Somerville (Cloud, Konsole und PC) Eine außerirdische Invasion stürzt die Erde in eine nie da gewesene Katastrophe, doch für Dich zählt nur die Familie. In dieser liebevoll handgestalteten Science Fiction-Geschichte erlebst Du vor einer ländlichen Kulisse mehr über die Dinge, die wirklich zählen, wenn das Ende der Welt bevorsteht. Tauche in eine mitreißende Geschichte ein, verstehe die globalen Konflikte und schütze Deine Liebsten – pünktlich zum Release im Game Pass!

17. November – Dune: Spice Wars (Game Preview) (PC) Mit dieser neuen Echtzeit-Strategie von den Northgard-Macher*innen tauchst Du tief in die politisch wie wirtschaftlich komplexe Welt von Dune ein. Du betrittst den lebensfeindlichen Wüstenplaneten Arakis, um dort Deine Vormachtstellung zu sichern und das wertvolle Spice abzubauen. Doch nicht nur die lebensfeindlichen Bedingungen erschweren Dein Schürfvorhaben: Gefährliche Kreaturen wie Sandwürmer und konkurrierende Fraktionen stellen eine permanente Gefahr dar. Pünktlich zum Eintritt in den PC Game Pass erhält Dune: Spice Wars das Update Air & Sand, das neue strategische Elemente wie fliegende Einheiten einbringt. In all diesen komplexen Konflikten zählt nur eines: Das Spice muss fließen!

17. November – Ghostlore (Game Preview) (PC) Ghostlore ist ein actionreiches Eastpunk-RPG, in dem Du gegen Monster aus der südostasiatischen Folklore kämpfst. Inspiriert von zeitlosen Klassikern wie Diablo 2 und Titan Quest, bietet Ghostlore ein umfangreiches System zur Individualisierung Deiner Charaktere. Die prozedural generierten Karten bestechen durch eine liebevoll gestaltete Retro-Optik, inspiriert von den Rollenspielen der 90er Jahre.

17. November – LAPIN (Cloud, Konsole und PC) LAPIN ist ein 2D-Plattformer, der sich um eine Gruppe von fünf mutigen Kaninchen-Entdecker*innen und ihren Abenteuer dreht. Die fünf Kaninchen lebten früher unter einem Park, doch Bauarbeiten zwangen sie dazu, ihren geliebten Bau zu verlassen. Beweise Mut, arbeite mit Deinen Freund*innen zusammen und hoppel ans Ziel Deiner großen Reise – und das pünktlich zum Release im Game Pass!

17. November – NORCO (Cloud und Konsole) NORCO ist ein Point & Click-Abenteuer, in dem Du in überschwemmte Vororte und grüne Industriesümpfe eintauchst. Nach dem Tod Deiner Mutter und dem Verschwinden Deines Bruders begibst Du Dich mit einem flüchtigen Sicherheitsandroiden auf die Suche durch Raffinerien, verfallenen Einkaufszentren und Abwasserkanäle der Vororte von New Orleans.

22. November – Gungrave G.O.R.E (Cloud, Konsole und PC) In diesem stilvollen Third Person-Shooter verbindest Du präzise Feuergefechte nahtlos mit effizienten Martial Arts-Elementen. Nutze Deine Cerberus-Pistolen mit unbegrenzter Munition und Deinem transformierbaren EVO-Gehäuse, um verheerende Kombos zu entfesseln und ein Maximum an Schaden zu verursachen.

29. November – Insurgency: Sandstorm (Cloud und Konsole) Der Tod kommt schnell. In Insurgency: Sandstorm stürzt Du Dich als Schütz*in in eine vom Krieg gezeichneten Welt und stellst Dich wahlweise in Koop- oder PvP-Modi realitätsnahen Feuerwechseln. Sei sparsam mit der Munition, leg Dir mit Deinem Team die passende Strategie zurecht und behalte jederzeit die Umgebung im Auge, um zu gewinnen.

29. November – Soccer Story (Cloud, Konsole und PC) Nach einer bisher nie da gewesenen Katastrophe hat die Soccer Inc. Dafür gesorgt, dass niemand mehr einen Fußball auch nur ansehen, geschweige denn treten darf. Doch sie haben nicht mit Dir gerechnet! In diesem physikbasierten Fußball-Titel kickst Du nicht nur für den Spaß, sondern die Freiheit und die Liebe zum Sport. Auf Deiner Mission wird nicht nur gekickt, sondern auch Korruption aufgedeckt, Freundschaften geschlossen und knifflige Rätsel gelöst. Nicht weniger als die Rettung des Fußballs steht auf dem Spiel – und das pünktlich zum Release im Game Pass!

30. November – Warhammer 40,000: Darktide (PC) Entreiße die Stadt Tertium den Horden blutrünstiger Feinde in diesem intensiven, brutalen Action-Shooter – und das pünktlich zum Release im Game Pass! Warhammer 40,000: Darktide ist der neue Koop-Titel des preisgekrönten Teams, das bekannt für die Vermintide-Serie ist. In den Tiefen der Makropole droht die Saat der Verderbnis, sich in eine überwältigende Flut der Finsternis zu verwandeln. Es liegt an Dir und Deinen Verbündeten in der Inquisition, den Feind zu beseitigen, bevor die Stadt im Chaos versinkt.

Jetzt verfügbar – Vampire Survivors (Cloud) Vampire Survivors ist ein Roguelite mit minimalistischem Gameplay und einem knallharten Kampf gegen die Zeit. Verstecken ist keine Option; es geht lediglich darum, Gold zu sammeln, Vampire niederzustrecken und die verfluchte Nacht zu überleben. Doch das ist wesentlich einfacher gesagt als getan! Jetzt nimmst Du den Kampf gegen die Blutsauger auch auf den mobilen Geräten Deiner Wahl auf – dank Cloud Gaming!

Jetzt verfügbar – The Elder Scrolls Online: Firesong Schließe die jahrelange Legacy of the Bretons-Saga in The Elder Scrolls Online: Firesong ab. Entdecke ein völlig neues Gebiet rund um die geheimnisvolle Insel Galen und erlebe die Geschichte, die tief in den Alltag und die Überlieferungen der in Galen beheimateten Druid*innen der Systres eintaucht. Außerdem kannst Du als Game Pass-Mitglied bis zu 10 Prozent Rabatt beim Kauf von Kronen sparen, die Dir im Firesong DLC nützlich sein werden.

17. November bis 29. November – The Elder Scrolls Online: Dark Heart of Skyrim Celebration Nimm Deinen Mut zusammen und kehre in die schneebedeckten Berge von West-Skyrim zurück, um außergewöhnliche Belohnungen während des The Elder Scrolls Online’s Dark Heart of Skyrim Celebration Ingame Events zu erhalten. Das Event beginnt am 17. November um 4:00 Uhr und endet am 29. November um 4:00 Uhr.

22. November – Dead by Daylight: Forged in Fog So beginnt ein Zeitalter des Nebels und derer, die darin geformt werden. Game Pass-Mitglieder können 10 Prozent auf das Forged in Fog Chapter von Dead by Daylight sparen. Spiele oder fürchte den neuen Killer The Knight! Oder Du schlüpfst in die Rolle des neuen Survivors Vittorio Toscano und beweist Dein Können auf der neuen kostenlose Map The Shattered Square.

15. November – MultiVersus: MVP Pack Drop 2 Das MultiVersus MVP Pack ist ein für Ultimate-Mitglieder kostenloses Ingame-Paket. Jeder Drop bringt eine neue epische Variante, einen epischen Ringout-Effekt und ein seltenes Banner mit sich! Dieser Perk erfordert MultiVersus, um genutzt werden zu können.

Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate spielst Du bereits über 100 Spiele mit den Xbox Touch Controls – jetzt kommen weitere 15 Spiele hinzu! Hier kannst Du die vollständige Liste von Spielen einsehen, die Xbox Touch Control unterstützen und über die Xbox Xbox-App für Windows, die Xbox Game Pass-App für Android-Geräte, unter xbox.com/play auf Deinem Windows-PC sowie auf Apple-Telefonen und -Tablets spielbar sind – und das ganz ohne Controller!

