Warhammer 40K - Darktide: Gameplay-Trailer zeigt Psyker in Aktion

Entwickler Fatshark hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Warhammer 40.000 - Darktide veröffentlicht, der euch einen Eindruck von der Psyker-Klasse verschafft. Die setzt im Kampf ihre Psi-Fähigkeiten ein, um etwa Blitze auf Gegner zu schleudern, Flammen aus dem Boden schießen zu lassen oder auch die eigene Waffe zu buffen. Als Kontext zu dem, was diese Fähigkeiten in den Gameplay-Szenen mit den Gegnern anstellen, gibt es kernige Zeilen von der männlichen und weiblichen Variante des Psyker über die Verachtung, die ihresgleichen vom Imperium erfährt.

Darktide ist die inoffizielle Fortsetzung zu Warhammer - Vermintide 2 vom selben Entwickler. Statt in der Welt von Warhammer Fantasy legt ihr euch nun in Levels im 41. Millennium nach dem Left 4 Dead-Prinzip mit Gegnerhorden an, wobei ein RPG-Überbau mit ausbaubaren Klassen und erbeutbare Ausrüstung für zusätzliche Motivation sorgen. Warhammer 40.000 - Darktide erscheint am 30.11.2022 für PC. Eine Xbox-Version soll "kurz darauf" erscheinen.