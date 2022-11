The Witcher 3 - Wild Hunt: Next-Gen-Update am 14. Dezember

Xbox X PS5

Nach längerer Wartezeit hat Entwickler CD Projekt Red heute das offizielle Erscheinungsdatum für das Next-Gen-Update von The Witcher 3 - Wild Hunt (im Test: 9.0) bekannt gegeben. Die Versionen für Playstation 5 sowie Xbox Series X|S erscheinen am 14. Dezember 2022, etwas mehr als siebeneinhalb Jahre nach der Erstveröffentlichung im Mai 2015.

Das Update ist dabei kostenlos für alle Besitzer der ursprünglichen PS4- sowie Xbox-One-Versionen. Außerdem wird eine dedizierte Next-Gen-Version, The Witcher 3 - Wild Hunt - Complete Edition, mit allen Verbesserungen, kostenlosen DLCs und den beiden Story-Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine digital und später auch als physische Version für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC erhältlich sein.

Die Next-Gen-Version soll zahlreiche visuelle und technische Verbesserungen bieten, darunter Raytracing-Unterstützung, schnellere Ladezeiten auf Konsolen sowie eine Vielzahl von integrierten Mods. Eine Reihe von neuen DLCs, die von der The-Witcher-Serie auf Netflix inspiriert sind, liefern außerdem neue Waffen und Rüstungen für Geralt und alternative Looks für ausgewählte Charaktere. Weitere Details zu den Neuerungen und Verbesserungen gibt es nächste Woche im Rahmen eines speziellen REDstreams auf Twitch.