Rückkehr eines Taktik-Meilensteins

Teaser Gemeinsam mit Gastveteran der Schlachtfelder Michael Hengst erörtern die Fantasy-Generäle Langer und Lenhardt, ob das Remake von Tactics Ogre heute noch begeistert.

Eng umschlungen betreten die Spieleveteranen die Rundentaktik-Schlachtfelder, um das neue Remake eines Remakes zu begutachten. Tactics Ogre - Let Us Cling Together erschien 1995 zunächst auf dem Super Nintendo und wurde 2010 für die Sony PSP neu aufgelegt. Jetzt gibt es mit Tactics Ogre - Reborn eine weitere Neuauflage des einflussreichen Genreklassikers. Zusammen mit Gastveteran Michael Hengst diskutieren wir, wie sich das Spielprinzip gehalten hat, welche Verbesserungen uns aufgefallen sind und worauf man bei der anspruchsvollen Herausforderung achten sollte. Vor unserem Besuch auf den Valerian-Inseln gibt es zu Beginn der Episode wie gewohnt News, Spielberichte und Hörerpost – dabei reicht das Themenspektrum vom Kriegsgott bis zum C64-Akkordeongott.

0:00:15 News & Smalltalk

0:03:33 Gemischte News: Aprilfrische Hoffnungen auf Diablo 4 , WM-Modus für FIFA 23 , Verkaufszahlen für Nintendos Switch-Spiele und eine Bastelanleitung für das sensationelle C64-Akkordeon.

. 0:26:55 Hörerpost von Arvid P., Matthias Fauth und Matthias Peitz.

0:33:37 Wir begrüßen Gastveteran Michael Hengst, den Schlächter von Obritzberg und Verschlinger aller Taktik-Rollenspiele.

0:37:02 Das neue alte Spiel: Tactics Ogre - Reborn

0:37:19 Tactics Ogre - Reborn ist die aufpolierte Wiedergeburt von Tactics Ogre - Let Us Cling Together, einer Kombination aus kniffligen Rundenschlachten und ausgefeiltem Charakterausbau.

0:50:29 Die Grafik ist knuffig, doch die Story ernst. Am Ende bestimmter Kapitel beeinflussen wir den weiteren Handlungs- und Spielverlauf mit unseren Entscheidungen.

0:58:15 Tactics Ogre - Reborn hat einige Neuerungen und Verbesserungen, erfüllt aber nicht jeden modernen Komfortwunsch.

1:12:50 Um auf den isometrischen Schlachtfeldern den Überblick zu behalten, muss man schon ein paar Einstellungsoptionen nutzen. Doch trotz mancher kleinen Umständlichkeit kann das Spiel immer noch fesseln.

1:25:54 Pressespiegel und Veteranenfazit.