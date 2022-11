Männerquatsch Podcast: Gamescom 2022 - Der Retro Rundgang

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach zweijähriger Pause gab es 2022 endlich wieder eine gamescom vor Ort. Und das natürlich mit einer prall gefüllten Retro-Area. Wie schon 2018 und 2019 stellen euch Björn Baranski und Manuel Broska vom Männderquatsch-Podcast sämtliche Aussteller der Retro-Area der gamescom 2022 vor. Eine Bildergalerie auf der Homepage liefert euch ergänzende Einblicke zu dieser Folge.

Die Retro-Area auf der gamescom erfreut sich jedes Jahr sehr großer Beliebtheit. Aber bei so vielen verschiedenen Projekten auf über 1.600 Quadratmetern verliert der interessierte Besucher schnell den Überblick. Die Gefahr, etwas Spannendes zu verpassen, ist groß. Dieser Überblick arbeitet dagegen an und führt euch virtuell zum Beispiel am Flipper- und Arcademuseum Seligenstadt oder Factor 5 vorbei.