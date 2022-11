Redi-Rumble, Serien-Liebe & Co.

Teaser Von welchem der besonderen Videoformate auf GamersGlobal wollt ihr am liebsten noch viel mehr Folgen sehen?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auch abseits der Exklusiv-Formate für Abonnenten von GG-Premium könnt ihr auf GamersGlobal eine Bandbreite an besonderen Videoformaten genießen, vom Duell der Redakteure in Redi-Rumble, über Rückblicke auf geschätzte Spiele-Serien bis hin zu überraschenden Spiele-Begegnungen im Steam Blind Date. Kürt in der heutigen Sonntagsfrage in der unten eingebundenen Umfrage euren Favoriten. In den Kommentarspalten habt ihr die Gelegenheit, eure Wahl weiter auszuführen oder uns eure Top 3 zu nennen.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Den Link zur Übersicht der mehr als 300 Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.