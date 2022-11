PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 14. bis zum 18. November (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen beiNext Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S undXbox Oneerhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

15. November – Gabriel’s Worlds The Adventure

Gabriel ist ein Kind wie alle anderen, das gerne spielt, lernt und Videospiele zockt. Doch alles ändert sich, als er aus den Nachrichten erfährt, dass überall auf der Welt Kinder verschwinden. Doch was steckt dahinter? Soll mit den Kindern etwa Lösegeld erpresst werden oder ist es das Wirken einer bösen Sekte? Gabriel begibt sich in diesem Präzisionsplattformer auf eine abenteuerliche Reise, auf der es jede Menge Level zu entdecken, Rätsel zu lösen und unterschiedlichste Items zu sammeln gibt.

15. November – Pentiment

Game Pass – In Pentiment schlüpfst Du in die Rolle von Andreas Maler, einem Künstlergesellen, der in einer Zeit großer sozialer Unruhen im ehemaligen Skriptorium der Abtei Kiersau in Bayern arbeitet. Während er sein Meisterwerk vollendet, wird Andreas ungewollt in eine Reihe von Morden verwickelt, die sich über 25 Jahre hinweg ereignen. Doch Vorsicht: Jede Entscheidung und jede Anschuldigung hat Konsequenzen, die sich über Generationen hinweg auf die eng verbundene Alpengemeinschaft auswirken. Den fantastischen neuen Mittelalter-Krimi von Pentiment und den Xbox Game Studios erlebst Du pünktlich zum Release im Game Pass.

15. November – RWBY: Arrowfell

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Es wird Zeit für ein Wiedersehen mit Team RWBY aus der beliebten Webserie. Du schlüpfst in die Rollen der Team-Mitglieder Ruby Rose, Weiss Schnee, Blake Belladonna und Yang Xiao Long und benutzt ihre charakteristischen Waffen und Semblances. Bekämpfe die Kreaturen von Grimm und andere Feinde in dieser offiziellen Geschichte, die während RWBY Volume 7 spielt.

15. November – Somerville

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Game Pass – Eine außerirdische Invasion stürzt die Erde in eine nie da gewesene Katastrophe, doch für Dich zählt nur die Familie. In dieser liebevoll handgestalteten Science-Fiction-Geschichte erlebst Du vor einer ländlichen Kulisse mehr über die Dinge, die wirklich zählen, wenn das Ende der Welt bevorsteht. Erlebe eine mitreißende Geschichte, verstehe die globalen Konflikte und schütze Deine Liebsten.

16. November – The Awakening of Mummies

Die Mumien werden von der bösen Pharaonin Cléo in einer Pyramide gefangen gehalten, doch sie begeben sich auf einen waghalsigen Ausbruchversuch. Löse die Rätsel in den verschiedenen Kammern, umgehe Löcher, bröckelnde Bodenlöcher und andere fiese Fallen, um die Mumien in die Freiheit zu führen.

16. November – Call of Duty: Warzone 2.0

Optimiert für Xbox Series X|S – Eines der beliebtesten, kostenlosen Battle Royale-Games öffnet seine Schlachtfelder. Mit dem neuen Battle Pass entscheidest Du über die Inhalte, die Du spielen möchtest. Infiltriere die neue Karte Al Mazrah und kämpfe zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Benutze mehr als ein Dutzend Fahrzeuge, unterwandere von KI bewachte Festungen, spiele den DMZ-Modus und erlebe vieles mehr. Doch pass auf: Vormals sichere Zonen können jetzt zufällig aufgeteilt und umgestaltet werden, was jede Schlacht im Endgame einzigartig macht. Nur wer sich anpasst, wird auf den neuen Schlachtfeldern siegen! Warzone 2.0 ist bereits ab dem 14. November auf Xbox One und Xbox Series X|S vorinstallierbar.

16. November – Figment: Journey Into the Mind

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere – Willkommen in Figment, einem musikalischen Action-Abenteuer, das tief in den menschlichen Verstand eindringt. Das Gehirn ist ein seltsamer und surrealer Ort, gefüllt mit den geheimsten Gedanken, Verlangen und Erinnerungen. Doch nun manifestieren sich neue, gefährliche Gedanken in Form albtraumhafter Kreaturen und nur der mürrische Dusty, die einstige Stimme des Mutes, kann den Verstand vor der neuen Gefahr retten.

16. November – Super Chicken Jumper

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Die Welt ist in Gefahr. Es sind böse Mächte aus der Vergangenheit gekommen, um den Planeten zu zerstören. Das einzige Wesen, das den Planeten jetzt noch retten kann, ist ein hochbegabtes Geheimagenten-Huhn. Du schlüpfst in die Rolle dieses gefiederten Geheimagenten, der in diesem actiongeladenen Abenteuer die freie Welt vor ihrem Schicksal bewahrt und dabei alles aufbringt, was ein Huhn bieten kann. Durchquere sechs einzigartige Welten und schieße Dir den Weg durch Massen von Feinden frei, bis Du zur Legende wirst.

17. November – Goat Simulator 3

Optimiert für Xbox Series X|S – Dieses Spiel macht einfach nur Bock! Richtig gehört, der Goat Simulator ist zurück. Das Blöken beginnt und zu Pilgor gesellen sich nun auch viele andere Ziegen. Lass den Wahnsinn wahlweise allein oder mit bis zu drei Freund*innen lokal oder im Online-Koop beginnen. Sorgt als Team für Chaos und Zerstörung oder duelliert Euch in wahnwitzigen Mini-Challenges, um die mächtigste Ziege von allen zu ermitteln.

17. November – In Extremis DX

In Extremis ist ein unterhaltsames Shoot’em-up, das jahrhundertealte Mystik und zeitgenössische Popkultur zu einem packenden Abenteuer für die unterschiedlichsten Arten von Spieler*innen macht. Dank intelligentem Leveldesign gibt es nicht nur eine Lösung zum Ziel und nur wer die beste unter vielen Lösungen findet, wird letztendlich triumphieren.

17. November – Starsand

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Starsand ist ein erbarmungsloses Survival-Game, das Dich in die sengende Hitze der Wüste versetzt. Als Wettkampf-Läufer*in beginnt nach langem Training das Rennen Deines Lebens. Doch als Du im Sandsturm von den anderen getrennt wirst, beginnt der wahre Überlebenskampf. Finde heraus, was genau passiert ist, wo Du Dich befindest und was Dich mit der Geschichte einer ausgestorbenen Zivilisation verbindet. Wird es Dir gelingen, in der unwirtlichen Umgebung zu überleben, Antworten zu finden und den Weg zurück in Dein altes Leben zu gehen?

18. November – As Far As The Eye

Xbox One X Enhanced – Du schlüpfst in die Rolle des unbändigen Windes, der als Schutzpatron*in einen nomadischen Stamm anführt, der sich auf eine Reise zum Mittelpunkt der Welt begibt. Deine Aufgabe ist es, ihre Rohstoffe, ihre Gebäude und ihre Leben zu verwalten. Hilf ihnen, durch Landwirtschaft, Herstellung von Gütern und wissenschaftliche und mystische Forschungen an Wissen zu gewinnen, ehe die Welt im Wasser versinkt. Doch sei vorsichtig: Nur, wenn Du Deinen Stamm vorbildlich führst, werden sie Gefahren wie Hungersnöten oder Tsunamis entgehen.

18. November – Babol The Walking Box

Babol the Walking Box ist ein unterhaltsames Jump’n’Run in farbenfrohem 3D-Look, das alle verzaubern wird, die sich ein Abenteuer im Stil nostalgischer Märchen wünschen. Der kleine Babol ist zwar nur eine kleine Kiste, doch er ist mit allem gefüllt, was es braucht, um ein waschechter Held zu sein: Mut, Entschlossenheit, gutes Aussehen und ein Herz aus Gold. Du begibst Dich auf die Mission, Deine viereckigen Freunde zu retten und weder finstere Schurken noch knifflige Rätsel können Dich aufhalten!

18. November – The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Ein Filmteam wird in einen realistischen Nachbau der “Mörderburg” eingeladen, um eine Dokumentation zu drehen. Eine günstige Gelegenheit, denn das Gebäude wurde dem Entwurf des Serienmörders H.H. Holmes nachempfunden, der das Hotel nutzte, um zahlreiche Morde auszuführen. Das Hotel wirkt wie die perfekte Filmkulisse, doch der Schein trügt. Die Mitglieder des Filmteams merken bald, dass sie beobachtet und sogar manipuliert werden, und plötzlich steht noch viel mehr auf dem Spiel als ihre Einschaltquote!

18. November – Grapple Dog

Optimiert für Xbox Series X|S – In diesem aberwitzigen 2D-Plattformer im Pixel-Look schlüpfst Du in die Rolle des Hundes Pablo, der sich mit einem Greifarm ausstattet, auf Abenteuerreise begibt. Springe und schwinge Dich von Plattform zu Plattform, sammle Edelsteine und navigiere mit einem kleinen Bötchen von Insel zu Insel, um sechs Welten mit insgesamt 33 Leveln zu erkunden.

18. November – Heidelberg 1693

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du übernimmst die Kontrolle der berühmten Musketiere – den Elite-Kämpfer*innen des französischen Königs Louis XIV, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Es gibt nur einen Haken: In dieser fiktiven Handlung ist das Deutschland des 17. Jahrhunderts ein von Zombies verseuchtes Ödland. Das macht die Arbeit eines Musketiers gleich viel schwieriger – aber auch unterhaltsamer! In diesem actionreichen 2D-Plattformer nutzt Du das taktische Kampfsystem, um Dir mit Deiner langsam zu ladenden Muskete einen Vorteil gegenüber den Zombiehorden zu verschaffen.

18. November – Ultimate ADOM – Caverns of Chaos

Das Böse ist besiegt. Der Frieden ist nach Ancardia zurückgekehrt, und das Volk wagt es wieder, von Wohlstand zu träumen. Und irgendwo, tief unten in einer unwirtlichen Höhle, regt sich wieder das Chaos. Nimm Deine Klinge in die Hand, bereite Deine Zauber vor, schärfe Deine Dolche und spann Deinen Bogen, denn Du stehst kurz davor, die Höhlen des Chaos zu betreten. Wähle Deine Gefolgschaft mit Bedacht, denn für Deine Meister*innen bist Du nichts weiter als ein entbehrlicher Spielstein.