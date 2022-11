PM: Microsoft Flight Simulator feiert Jubiläum mit der 40th Anniversary Edition (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Simmer*innen aufgepasst! Heute feiern wir eine geschichtsträchtige Zäsur in Microsofts ältesten Franchise: Der Microsoft Flight Simulator feiert sein Jubiläum mit der performancestarken Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition. Zu den vielen Features dieses umfangreichen Updates gehört unter anderem der Airbus A310-300: Ein lebensnahes Passagierflugzeug, das mit atemberaubender Genauigkeit gerendert wurde. Außerdem feiern die von der Community schon lange gewünschten Hubschrauber und Gleiter ihr Comeback – zuletzt flogen sie 2006 über die Himmel des Flight Sim. Diese besondere Edition des Microsoft Flight Simulator ist für Besitzer*innen des Microsoft Flight Simulators sowie Mitglieder des Game Pass kostenlos.

Darüber hinaus feiern wir mit sieben berühmten historischen Flugzeugen in der Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition die bewegende Geschichte der Luftfahrt. Zu diesen Flugzeugen gehören der Wright Flyer aus dem Jahr 1903, die Curtiss JN-4 Jenny aus dem Jahr 1915, die Ryan NYP Spirit of St. Louis aus dem Jahr 1927, die Douglas DC-3 aus dem Jahr 1935, die wunderschöne Grumman G-21 Goose aus dem Jahr 1937, die Havilland DHC-2 Beaver aus dem Jahr 1947 und die berühmte Hughes H-4 Hercules aus dem Jahr 1947. Letztere ist nicht nur das größte Wasserflugzeug, sondern auch das größte Holzflugzeug aller Zeiten und ist unter Fans auch als Spruce Goose bekannt.

Außerdem werden vier klassische Flughäfen hinzugefügt – darunter der Meigs Field in Chicago, der eine lange Geschichte im Franchise hat.

Es ist ein aufregendes Update, das die Geschichte der Luftfahrt feiert, bedeutende technische Fortschritte in der Flugdynamik und -simulation einführt und zwei neue Flugzeugtypen (Segelflugzeuge und Hubschrauber) bietet – alles mit dem Ziel, die Simmer-Community zu begeistern und die Schönheit und den Nervenkitzel des Fliegens aufzuzeigen.

Stelle Deine Navigationsskills auf die Probe, indem Du in einem unmotorisierten Segelflugzeug auf thermischen Luftströmungen dahingleitest, Helikopter über dichten Stadtlandschaften steuerst und Wetterphänomene in einer dynamischen und lebendigen Welt erlebst. Erstelle deinen persönlichen Flugplan und überfliege die schönsten Orte des Planeten. Feier mit uns das legendäre Flight Sim-Franchise mit der Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition und erlebe brandneue Features, Flugzeuge und Inhalte, mit denen Du tief in die Geschichte der Luftfahrt eintauchst. Während dieses gewaltige Update für alle Spieler*innen des Microsoft Flight Simulators und Mitglieder des Game Pass kostenlos ist, ist es auch für Neulinge der beste Moment, um in das Franchise einzusteigen. So groß und bildgewaltig war der Microsoft Flight Simulator noch nie. Der Himmel ruft nach Dir! Worauf wartest Du noch?

Der Microsoft Flight Simulator in der 40th Anniversary Edition ist auf Xbox Series X|S im Xbox Game Pass sowie auf Windows PCs im PC Game Pass und via Steam verfügbar. Du möchtest auch auf Xbox One, einem älteren PC oder Deinem Smartphone abheben? Kein Problem! Mit Xbox Game Pass Ultimate unternimmst Du via Xbox Cloud Gaming Deinen nächsten Erkundungsflug auf einem Gerät Deiner Wahl. Weitere Details zu allen unterstützten Geräten findest Du hier.

Für die aktuellsten News zum Microsoft Flight Simulator folge einfach @MSFSOfficial auf Twitter.