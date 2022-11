PM: Call of Duty: Modern Warfare II – Gefangenenrettung & Knock-Out (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Jedes Mal, wenn ein neuer Teil der Call of Duty-Reihe erscheint, gibt es einige Entwickler, die sich an neuen Spielmodi versuchen dürfen. So auch in Modern Warfare II. Wir schauen uns in dieser Woche Gefangenrettung & Knock-Out etwas genauer an und fassen für euch zusammen, was ihr wissen müsst

Klingt nach einem spannenden Modus, der etwas Abwechslung mit sich bringt, aber wie funktioniert er? Eigentlich recht simpel. Ihr spielt ganz normal rundenbasiert 6 vs. 6 auf den bekannten Mehrspielerkarten. Aufgeteilt in Geiselnehmer und -Befreier. Insgesamt gibt es jede Runde zwei Geiseln, die ihr entweder befreien oder um keinen Preis zurückerobert haben wollt. Ähnlich wie in Suchen & Zerstören habt ihr pro Runde nur ein Leben, seid aber dadurch keinesfalls raus. Eure Mitspieler können euch, sobald die Luft rein ist, wiederbeleben und ihr könnt weiter an der Runde teilnehmen. Nach Beendigung jeder Runde bekommt ihr Punkte – Entweder fürs Befreien bzw. Verteidigen der Geiseln oder durch Ausschalten aller Gegner. Das Spiel ist beendet, sobald ein Team 550 Punkte erreicht hat.

Tipps für die Geiselnehmer

Tipps für die Geiselbefreier

Fazit:

Gefangenenrettung ist definitiv eine erfrischende Abwechslung zu den altbekannten Modi und kann eine Menge Spaß mit sich bringen, also wenn ihr genug habt in Stellung von Hill zu Hill zu rennen, holt euch dort doch einfach mal frischen Wind.

“For the thousands in attendance and millions watching around the world” – So halte es vor einigen Jahren durch die großen Arenen, wenn die Größten ihrer Zeit in den Boxring stiegen. “Leider” hat der Modus mit dem Boxsport eher weniger gemeinsam und dennoch zeigt er einige Parallelen. So könnt ihr im Knock-Out Modus, sobald ihr durch einen Gegner K.O. geht, wieder aufstehen, allerdings mit der Hilfe eines Mitspielers. Dieser kann euch mit derselben Mechanik, wie in Gefangenenrettung, wieder auf die Beine holen und so seid ihr wieder Teil der Runde. Knock-Out wird im Best of 9 Runden Modus gespielt und Ziel des Spiels ist es, die gegnerischen Spieler auszuschalten, oder mit Ablauf der Runde im Besitz des Geldkoffers zu sein, welcher vor Beginn jeder Runde die Position wechselt. Auch hier haben wir wieder die besten Tipps, die euch den Sieg einbringen, zusammengefasst:

Top 5 Tipps

Fazit:

Auch Knock-Out bringt Abwechslung ins Spiel und ist ein Modus für zwischendurch. Modern Warfare II bringt so viele Abwechslungen und Neuerungen mit sich, diese sollte man keinesfalls außer Acht lassen.

Ebenfalls nicht vernachlässigen darf man die Komplexität des Klasseneditors. Sind da noch Fragen bei euch offen, dann schaut gerne im Artikel der letzten Woche nochmal vorbei und holt den Studiengang “Klasseneditor in MW II” nach.