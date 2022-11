Horizon: Angeblich MMO in Entwicklung

PS4 PS5

Nach den Erfolgen von Horizon - Zero Dawn und Horizon - Forbidden West (im Test, Note 9.0) entsteht aktuell auch mit Horizon - Call of the Mountain ein VR-Spin-off in der postapokalyptischen Roboter-Dino-Welt, in dem ihr Aloy verkörpert, die Protagonistin der Hauptspiele. Sony könnte noch weitere Pläne für andere Spiele in dem Universum haben: Wie VGC unter Berufung auf die südkoreanische Nachrichtenseite MTN berichtet, soll angeblich ein Horizon-MMO beim Studio NCSoft entstehen, das bereits durch Lineage und GuildWars einige Erfahrung in dem Genre mitbringt. Auf der Website des Studios wurden dazu Stellenanzeigen für ein "Project H" gesichtet. NCSoft gab an, dass man aktuell keine Neuigkeiten zu nicht angekündigten Spielen in Entwicklung hätte.

Der zu Sony gehörende Entwickler Gueriila Games hatte laut anonymer Quellen von VGC Pläne für einen Koop-Modus in Horizon - Forbidden West gehabt, welcher dann zwar gestrichen wurden, es soll aber die Absicht geben, sie noch in potentiellen kommenden Horizon-Projekten umzusetzen. Bereits früher tauchten Gerüchte auf, wonach ein Multiplayer-Ableger sowie ein Remaster vom ersten Teil in Arbeit sind.

Ein Horizon-MMO würde durchaus in die Strategie von Sony passen. Der Konzern hatte im Kontext der Übernahme von Bungie angekündigt, bis 2026 zehn neue Live-Service-Games veröffentlichen zu wollen.