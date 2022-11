Kynseed: Lebens-Simulation verlässt Early Access

PC

Seit etwas mehr als vier Jahren befindet sich Kynseed bereits im Early Access und wurde währenddessen von den PixelCount Studios stetig weiterentwickelt. Bei diesem Spiel handelt es sich um eine Lebens-Simulation vergleichbar mit Stardew Valley, welche auf ähnliche spielerische Aspekte wie Quests und Crafting setzt, jedoch keine umfangreiche Farming-Simulation ist.

Der Prolog führt euch zunächst in die Geschichte und Welt im wunderschönen, charmanten PixelArt-Stil von Kynseed ein. Nach dessen Abschluss müsst ihr euch dann für einen bestimmten Lebensweg entscheiden. Im Vergleich zu Stardew Valley gilt es zwar auch hier, eines Tages eine Familie zu gründen, das Land zu bewirtschaften, einen Beruf zu wählen und die Welt friedlich oder kämpfend zu erkunden. Euer Arbeitsalltag besteht darin eine Schmiede, Taverne, Apotheke oder ein Ladengeschäft zu führen. Doch die Zeit schreitet voran und euer Charakter altert, sodass ihr eines Tages den Tod finden und sterben werdet. Um eure Geschichte fortzuführen, steigt ihr schließlich in die Fußstapfen eures Nachkömmlings und tretet so mit all eurem Wissen euer Erbe an.

Die Entwickler gaben nun auf Steam bekannt, dass Kynseed am 6. Dezember 2022 den Early Access verlassen und vollständig erscheinen wird. Den obligatorischen Trailer zu diesem Anlass haben wir für euch unter diesen Zeilen eingebunden.