Doom Eternal Soundtrack: Komponist Mick Gordon erhebt schwere Vorwürfe

Ende März 2020 erschien Doom Eternal von id Software nach einer mehrmonatigen Verschiebung, wurde aber rundum positiv aufgefasst, auch im Test auf GamersGlobal. Kontrovers wurde aber der Soundtrack diskutiert, der einen Monat später erschien. In den Credits wurde neben dem Komponisten Mick Gordon auch id Softwares Lead Audio Designer Chad Mossholder genannt und viele der Tracks entsprachen nicht dem Standard eines extra abgemischten Soundtracks. Mick Gordon äußerte sich schon damals negativ über die Qualität des Soundtracks. Einige Wochen später schrieb der Studio Director des texanischen Studios, Marty Stratton, einen lange Beitrag auf Reddit, welcher die Probleme während der Entwicklung des Spiels und der Erstellung des Soundtracks aus seiner Sicht beschrieb. Darin wirft er dem Komponisten vor, Musik verspätet und unregelmäßig geliefert zu haben, was weitere Risiken für die Entwicklung des Spiels bedeutete. Ähnliche Probleme soll es bei der Erstellung des offiziellen Soundtracks gegeben haben, wofür Gordon mehrfach mehr Zeit anforderte. Diese wurde ihm demnach gewährt, ohne die vereinbarten Bonuszahlungen zu kürzen. Kurz nach Erscheinen des Soundtracks kam es öffentlich zum Bruch zwischen dem Studio und dem australischen Komponisten, der nicht nur nicht mehr mit id Software, sondern auch mit dessen Mutterkonzern Bethesda arbeiten wollte. Mit öffentlichen Statements hielt er sich aber ansonsten zurück. Bis jetzt.

In einem langen Beitrag auf Medium beschreibt Gordon seine Sicht der Dinge und erhebt schwere Vorwürfe gegen das Management von id Software, Bethesda und insbesondere Marty Stratton. Viele seine Aussagen stehen im direkten Kontrast zu denen des Studio Directors in dessen Post. Von unrealistischen Forderungen, extrem knappen Deadlines und Budgets ist ebenso die Rede wie von fehlender Bezahlung für Musik, die zuerst abgelehnt und dann doch im Spiel verwendet wurde sowie die Ankündigung des Soundtracks als Teil der Collectors Edition, ohne den Komponisten darüber auch nur zu informieren, aber dennoch seinen Namen zu verwenden. Dazu wurden direkt Vorbestellungen angenommen, was auch bedeutete, dass das Spiel zeitnah ausgeliefert werden musste, um nicht Verbraucherschutzrechte zu verletzten, was empfindliche Strafen für den Konzern nach sich ziehen hätte können. Dieser Grund wurde dem Komponisten aber erst sehr spät mitgeteilt, ein Vertrag für die Erstellung des Soundtracks kam erst zustande, als er die Verantwortlichen bei id Software überging und sich direkt an Bethesda wandte.

Der Komponist schildert weitere Geschehnisse nach Release, wo enttäuschte Fans seine persönlichen Daten herausfanden, um damit seine Familie und ihn auf verschiedene Art über verschiedene Kanäle regelrecht zu terrorisieren, inklusive der mittlerweile im Internet leider weit verbreiten Mord- und Vergewaltigungsdrohungen. Er berichtet aber auch von Versuchen seitens Strattons, sich mit Gordon zu einigen, um einen für alle Seiten zufriedenstellenden Soundtrack zu produzieren, auch um die Wellen in der Community zu glätten. Diese führten aber nur zu dem bereits erwähnten Post auf Reddit. Dessen Inhalt wird von Gordon durchgehend als Lüge und Versuch, ihn zum Sündenbock zu machen, bezeichnet. Weitere Gespräche zwischen dem Komponisten und Bethesda, die teilweise auch über Anwälte geführt wurden, verliefen im Sand und wurden durch die Übernahme Bethesdas durch Microsoft weiter verzögert.

Nach Monaten des Hingehalten werdens entschloss er sich zum Verfassen des detaillierten Berichts aus seiner Sicht, die er als Defensivaktion darstellt, provoziert durch die für ihn unhaltbaren, weil einseitig Forderungen zu Gunsten von id Software und Stratton sowie fehlenden, zugesagten Handlungen seitens der Auftraggeber. Seine Aussagen und Argumente untermauert Gordon mit zahlreichen Screenshots aus (zum Schutz von Persönlichkeitsrechten zensierten) E-Mails und Chatverläufen. Eine öffentlichen Antwort von id Software, Bethesda oder Microsoft steht zu diesem Zeitpunkt noch aus.