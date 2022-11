Vampire the Masquerade - Bloodlines 2: Möglicher Release-Termin in 2023

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Die Entstehungsgeschichte von Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 war seit der Ankündigung im Jahr 2019 gelinde gesagt turbulent, wie ihr auch im User-Artikel von Labrador Nelson nachlesen könnt. Nach mehreren Personalwechseln und Termin-Verschiebungen ist es in den letzten Monaten ziemlich still um das Blutsauger-Rollenspiel geworden.

Warum das so ist, erklärte Paradox-CEO Fredrik Wester kürzlich in einem Interview mit einem schwedischen Magazin:

Wenn man sich den Verlauf des Projekts anschaut, waren wir zuletzt ein wenig vorsichtiger mit der Ankündigung von Neuigkeiten, weil wir uns bei Bloodlines 2 zuvor ein wenig verbrannt haben. Wir haben gesagt, dass wir nichts veröffentlichen werden, bevor wir nicht ein konkretes Erscheinungsdatum oder zumindest einen Erscheinungsmonat festgelegt haben.

Laut Wester sieht sich der Publisher aber wohl bald in der Lage, einen Release-Termin zu bestimmen. Er bezeichnete die Veröffentlichung im Jahr 2023 als "absolut nicht unmöglich".