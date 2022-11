Twitter: Fake-Accounts von Nintendo und Valve stiften Verwirrung

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Twitter hat in den letzten Tagen für viele Schlagzeilen gesorgt. Jetzt haben die letzten Änderungen am Verifizierungssystem der Social-Media-Plattform bewirkt, dass immer mehr Fake-Accounts auftauchen. Darunter Konten von Valve und Nintendo. Die Accounts haben sich mutmaßlich durch Bezahlung einer Gebühr verifizieren lassen, tragen also einen blauen Haken neben dem Profilnamen. Aber sie haben nichts mit den Firmen zu tun und sorgen so für Verwirrung. So hat ein falscher Valve-Account namens @valvesotfware (man achte auf den Buchstabendreher im Namen) laut Kotaku das Spiel Ricochet - Neon Prime angekündigt und ein Nintendo-Doppelgänger einen ähnlichen Versuch mit der Ankündigung einer Switch-Version von Super Mario Galaxy unternommen.

Zu der Situation kam es wegen den teilweise drastischen Änderungen nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk. In seinem Bemühen die Plattform zu reformieren, hat er anfänglich bereits gebannte Accounts zurückgeholt, worauf sich insbesondere Firmenkunden negativ äußerten und ihre Werbeverträge mit Twitter stilllegten oder kündigten. Den Einbruch der Einnahmen konterte Musk mit der Entlassung vieler Mitarbeiter und legte somit wichtige Bereiche temporär lahm. Auch das Abomodell, in dem zukünftig acht US-Dollar pro Monat für die Verifizierung verlangt werden, stieß bei den bestehenden Kunden auf Ablehnung und sorgte nun zuletzt dafür, dass betrügerische Accounts von Twitter fälschlich als offiziell verifiziert wurden. Auch der Versuch einen zweiten Verifizierungshaken zu integrieren schlug nach wenigen Stunden fehl.

Die Moderatoren von Twitter sind bemüht, die Situation unter Kontrolle zu bekommen und einige der Accounts konnten bisher gelöscht werden. Vorerst ist jedoch mehr Vorsicht bei Twitter angebracht und es ist noch nicht abzusehen, wie sich die Situation weiterentwickelt.