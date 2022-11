PM: Spielekatalog von PlayStation Plus für November: Skyrim, Rainbow Six: Siege, Kingdom Hearts III und mehr (Sony Playstation Blog)

PS4

Wir freuen uns, heute den PlayStation Plus-Spielekatalog für November ankündigen zu können. Diese Spiele werden ab 15. November veröffentlicht. Legen wir los!

Erforsche eine riesige offene Welt, bilde Allianzen und besiege einen gnadenlosen Feind, der die Welt zerstören will. Die Special Edition enthält das von der Kritik hochgelobte Spiel und Add-ons mit brandneuen Features wie überarbeitete Grafik und Effekte, volumetrische Wolkenstrahlen, dynamische Tiefenunschärfe, Screen Space Reflections und mehr.

Bei diesem hochpräzisen, taktischen Shooter liegt der Schwerpunkt auf sorgfältiger Planung, Teamwork und fein abgestimmten Strategien. Erlebe explosives 5v5-Gameplay und packende PVP-Teamkämpfe, bei denen viel auf dem Spiel steht. Wähle aus mehreren Operatoren aus und bestreite eine Reihe von Szenarien auf mehreren Mehrspielerkarten.

Diese remasterte Sammlung von vier Spielen ist perfekte, um deine Reise zu beginnen oder all deine Lieblingsmomente aus der Third-Person-Adventure-Serie erneut zu erleben.

Diese Sammlung enthält drei verschiedene Erlebnisse: Das überarbeitete Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, den HD-Film Kingdom Hearts χ Back Cover und Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage –, eine spielbare Episode, die direkt an Kingdom Hearts III anschließt.

Tauche mit dem neuesten Teil der Action-Rollenspielserie von Square Enix und Disney in ein actiongeladenes Abenteuer ein. Sora, Donald und Goofy verbünden sich mit alten und neuen Disney-Pixar-Kultcharakteren, um gewaltige Herausforderungen zu überwinden und gegen die Dunkelheit zu bestehen, die ihre Welten bedroht.

Erlebe in diesem Action-Rhythmus-Spiel die Musik von Kingdom Hearts wie nie zuvor! Mit über 20 Charakteren und über 140 Titel aus Kingdom Hearts kämpfst du dich im Takt der kultigen Musik der Reihe durch die Level. Stelle im Online-VS-Mehrspielermodus deine Rhythmusfähigkeiten online unter Beweis.

Soulstorm kombiniert intensives Action-Adventure-Platformer-Gameplay mit einer kuriosen Geschichte über eine Gesellschaft am Rande der Revolution– die Entscheidungen, die du im Spiel triffst, beeinflussen den Ausgang des Spiels. Die Enhanced Edition enthält den neuen Spielmodus „Toby’s Escape“.

Dieses offene Online-Action-Shooter-RPG kombiniert ikonische Umgebungen mit einem komlexen, authentischen Spielwelt. In einem verwüsteten Washington D.C. müssen die Spieler versuchen, die Stadt zu befreien. Arbeite mit den eingeschlossenen Zivilisten zusammen, um sie vor feindlichen Fraktionen zu schützen, die um Ressourcen und Standorte kämpfen.

Beweise dich als Elitesoldat der Spezialeinheit, die als Ghost bekannt ist, und erledige eine besondere Mission auf Auroa. Eine abtrünnige Spezialeinheit, angeführt von deinem ehemaligen Waffenbruder, hat es auf dich abgesehen und macht Jagd auf dich. Führe dein Team durch die Insellandschaft und rette die Zivilbevölkerung, ohne bemerkt zu werden. Spiele alleine oder im kooperativen PvE-Modus mit bis zu 3 Freunden.

In dieser Evolution des Weltraum-Shooters schlüpfst du in die Rolle von Nara und ihrer eigenständigen KI-Begleitung Forsaken. Hol dir mächtige und einzigartige Waffen und Kampf-Upgrades, meistere die einzigartige Driftmechanik deines Schiffes und tödliche Fähigkeiten, um gewaltige Horden von Feinden und riesige Schlachtschiffe zu vernichten.

Als Edith erkundest du das riesige Finch-Anwesen und erforscht die Familiengeschichte. Versuche herauszufinden, warum du die Letzte der Familie bist, die noch lebt. Jede Geschichte, die du findest, lässt dich in die Haut eines Familienmitglieds am Tag seines Todes schlüpfen– von der fernen Vergangenheit bis in die Gegenwart.

Verloren in einem geheimnisvollen Reich, in dem Ursache und Wirkung dehnbare Begriffe sind, stellen zwei Freunde fest, dass die Zeit in alle Richtungen fließt. Manipuliere die Zeit, um Rätsel zu lösen und den höchsten Punkt jeder Insel zu erreichen. Begleite das Duo bei der Verarbeitung bedeutender gemeinsamer Momente und wenn sie Sternbilder und die Erzählstränge einer bittersüßen Geschichte gleichermaßen aufleuchten lassen.

Wie letzte Woche angekündigt, gibt es ab 15. November mehr Ratchet & Clank-Spiele für PlayStation Plus Premium! Dabei handelt es sich um folgende Spiele: