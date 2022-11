PM: Humankind-Erweiterung „Together We Rule“ Jetzt Verfügbar (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Humankind-Erweiterung „Together We Rule“ Jetzt Verfügbar

– Die erste HUMANKIND™-Erweiterung bringt neue Funktionen für die Diplomatie im Spiel, Spionage und sechs neue diplomatische Affinitätskulturen. Sie wird begleitet von dem kostenlosen Metternich-Update, das Stealth-Mechaniken hinzufügt und unabhängige Völker überarbeitet. –

Paris, 9. November – Sun Tzu schrieb in seinem Traktat Die Kunst des Krieges aus dem 5. Jahrhundert v. Chr., dass „die höchste Kunst des Krieges darin besteht, den Feind zu unterwerfen, ohne zu kämpfen“ – ein Ratschlag, der auch nach mehreren Jahrtausenden noch seine Gültigkeit besitzt.

Er ist auch die perfekte Zusammenfassung unserer Ziele für die Diplomatie in HUMANKIND™, unserem rundenbasierten historischen Strategiespiel. Wir möchten den Spielern und Spielerinnen viele Möglichkeiten jenseits der Kriegsführung geben, um Ruhm zu erwerben und den Sieg im Spiel zu erringen. Deshalb freuen wir uns sehr, heute die Veröffentlichung unserer ersten Erweiterung Together We Rule und des dazugehörigen kostenlosen Updates „Metternich“ ankündigen zu können, das sich auf Diplomatie und Spionage konzentriert. Es geht darum, den Feind zu unterwerfen, ohne zu kämpfen.

TOGETHER WE RULE-ERWEITERUNG

Sehen Sie die Welt in einem neuen Licht und managen Sie Konflikte anders mit neuen Gameplay-Features, die sich auf Diplomatie und Spionage konzentrieren:

METTERNICH – KOSTENLOSES UPDATE

Unabhängig davon, ob ihr euch für die Erweiterung entscheidet oder nicht, hoffen wir, dass euch unser großes kostenloses Update gefallen wird. Das „Metternich“-Update fügt neue Stealth-Mechaniken hinzu, überarbeitet unabhängige Völker, ermöglicht Verstärkungen durch Dritte im Kampf und fügt neue UI-Optionen und Verbesserungen hinzu.

Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf Games2Gether.

Together We Rule ist zum Preis von 19,99 Euro auf Steam, im Epic Games Store und via Xbox Gamepass für PC erhältlich. Holt es euch bis zum 16. November und erhaltet einen Frühbucherrabatt von 10%!

Über SEGA® Europe Limited

SEGA® Europe Limited ist der europäische Vertriebszweig der SEGA CORPORATION mit Sitz in Tokio, Japan, und ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung für den Heimgebrauch und für die Freizeit. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt interaktive Unterhaltungssoftware für eine Vielzahl von Hardware-Plattformen, darunter PC, drahtlose Geräte und solche, die von Nintendo, Microsoft und Sony Interactive Entertainment Europe hergestellt werden. SEGA ist alleiniger Eigentümer der Videospielentwicklungsstudios Two Point Studios, Creative Assembly, Relic Entertainment, Amplitude Studios, Sports Interactive und HARDlight. Die Website von SEGA Europe befindet sich auf www.sega.co.uk.

Über Amplitude Studios SAS

Amplitude Studios SAS ist ein Team von erfahrenen, qualitätsorientierten Videospielliebhabern und Entwicklern der besten Strategiespiele mit der Hilfe unserer Spieler und Spielerinnen! Wir wurden 2011 gegründet und 2016 von SEGA übernommen. Wir sind ein Team von über 120 Entwicklern mit Sitz in Paris und einem internationalen Team, das aus der ganzen Welt stammt.

Zu unseren aktuellen Titeln gehören HUMANKIND™, ein historisches Strategieepos, in dem man Kulturen miteinander verbindet und sein Volk von der Antike in die Neuzeit führt – und Endless™ Dungeon, ein truppenbasiertes taktisches Actionspiel mit Schurkencharakter. Wir sind vor allem für unsere von der Kritik gefeierte Endless™-Serie bekannt, die weltweit von Millionen gespielt wird, darunter Endless Space, Endless Legend, Dungeon of the Endless und Endless Space 2.

Unsere enge Beziehung zur Community ist ein zentrales Merkmal der Philosophie des Studios. Wir sind stolz auf die Art und Weise, wie wir Spiele gemeinsam mit unseren Spielern über Games2Gether entwickeln, unsere speziell entwickelte Community-Plattform, die es unserer Community ermöglicht, in jeder Phase der Entwicklung eine wichtige Rolle bei der Erstellung unserer Spiele zu spielen.

Über Aspyr Media

Aspyr ist ein führender Videospiel-Publisher und Entwicklungspartner, der sich darauf konzentriert, das Potenzial von Spielen auf allen Plattformen für alle Spieler zu maximieren. Heute unterstützt das Unternehmen ein wachsendes Netzwerk von Partnern, das viele der branchenweit führenden Inhaber von Unterhaltungs-IPs, Publisher, Entwickler und Technologieanbieter umfasst. Aspyr ist eine eigenständige Einheit unter Saber Interactive, einem Unternehmen der Embracer Group. Aspyr hat seinen Sitz in Austin, Texas.