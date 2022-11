Sam & Max Save the World: Soundtrack auf Vinyl erschienen

PC Switch XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Zwei Jahre ist bald schon her, da erschien Sam & Max Save the World - Remastered von Skunkape Games. In der Neuauflage der ersten, damals noch von Telltale Games produzierten, Staffel durftet ihr wieder die schräge Film-Noir-artige Welt der beiden anthropomorphen "Freiberufler-Polizisten" retten. Untermalt wurde das Ganze mit dem jazzigen Soundtrack von Jared Emerson-Johnson.

Genau diesen könnt ihr ab sofort auch auf Vinyl erwerben. Die drei Schallplatten dieser Sammleredition enthalten die gesamte Musik der sechs Episoden umfassenden Staffel, das Cover-Artwork stammt von Sam & Max-Schöpfer Steve Purcell höchstpersönlich.

Im Preis von 40 US-Dollar ist ein kostenloser Bandcamp-Download des erweiterten digitalen Soundtracks enthalten. Leider sind die Versandkosten nach Deutschland für dieses Sammlerstück äußerst happig: Je nachdem, wie schnell ihr euer Exemplar in den Händen halten möchtet, müsst ihr noch zwischen 53 und 73 US-Dollar zusätzlich berappen. Falls ihr dann doch lieber nur zum digitalen Download greifen möchtet, könnt ihr diesen für 10 US-Dollar auf Bandcamp erwerben.