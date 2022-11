Prince of Persia - The Sands of Time Remake: Vorbestellungen erstattet

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Prince of Persia - The Sands of Time gehört nach gut 20 Jahren zu den Klassikern der Spielewelt. Deswegen war es auch nicht verwunderlich, dass das vor zwei Jahren angekündigte Remake auf großes Interesse stieß und vermutlich auch von so manchem vorbestellt wurde. Umso herber ist jetzt die Ankündigung von Ubisoft, dass nicht nur die Vorbestellungen abgebrochen werden, sondern auch die bisherigen Vorbesteller ihr Geld zurück bekommen.

Bereits in der Vergangenheit hat das Prince of Persia - The Sands of Time Remake mit Verzögerungen in der Entwicklung und schlechten Neuigkeiten auf sich aufmerksam gemacht. Ubisoft versichert allerdings, dass die Entwicklung in ihrem Studio in Montréal weitergeht und die Rückerstattungen mit dem aktuellen Fehlen eines Erscheinungsdatums zusammen hängen würden. Über den Wechsel des mit dem Remake betrauten Entwickler-Studios haben wir diesen Sommer berichtet.

Weiterhin hat Ubisoft in dem Zusammenhang auch verlauten lassen, dass momentan keine weiteren Remakes aus der Prince of Persia-Serie geplant sind. Sobald Ubisoft einen neuen Release-Termin für Prince of Persia - The Sands of Time Remake bekannt gibt, erfahrt ihr es hier auf GamersGlobal.