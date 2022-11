Gran Turismo: Spieleverfilmung mit weiteren Darstellern

PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gran Turismo 7 ab 36,00 € bei Amazon.de kaufen.

Derzeit finden in Ungarn die Dreharbeiten zu einer Spieleverfilmung der bekannten Rennvideospielreihe Gran Turismo statt. Unter der Regie von des bekannten Neill Blomkamp (District9, Chappie) soll der Streifen bereits am 11. August 2023 über Sony Pictures in die Kinos kommen, wie GamersGlobal bereits berichtete.

Der Film basiert auf einer wahren Geschichte und erzählt den Werdegang eines jugendlichen Gran Turismo-Spielers, der mit seinen Spielfähigkeiten eine Reihe von Nissan-Rennwettbewerben gewann und anschließend ein professioneller Rennfahrer wurde.

Jetzt hat das Branchenmagazin The Hollywood Reporter in Erfahrung gebracht, dass der Hollywoodschauspieler Djimon Hounsou (Guardians of the Galaxy) und das Ex-Spice Girl Geri Halliwell-Horner bei der Verfilmung auch dabei sein werden und die Eltern des jungen Rennfahrers mimen, der von Archie Madekwe (Midsommar) gespielt wird.

Aber auch die restliche Darstellerriege kann sich sehen lassen. So spielt Daniel Puig den besten Kumpel des jungen Rennfahrers, während David Harbour, bekannt aus der Serie Stranger Things, einen pensionierten Rennfahrer verkörpert, der als Mentor von Madekwe in Erscheinung tritt. Weitere Rollen wurden mit Orlando Bloom, Darren Barnett, Joshua Stradowski und dem deutschen Schauspieler Thomas Kretschmann besetzt.