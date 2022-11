The Callisto Protocol bekommt Season Pass mit mehr Todesanimationen und Story-DLC

PC XOne Xbox X PS4 PS5

The Callisto Protocol ist noch nicht erschienen, aber trotzdem wurde bereits ein Season Pass angekündigt. Neben einem Story-DLC umfasst dieser auch mehrere Todesanimationen zusätzlich zu den im Hauptspiel enthaltenen.

Dafür gab es schon Kritik, so dass Glen A. Schofield, CEO von Striking Distance Studios sich via Twitter zu einer Stellungnahme veranlasst sah:

Um das klarzustellen: Wir halten nichts aus dem Hauptspiel für den Season Pass zurück. Wir haben bisher noch nicht einmal mit der Arbeit an diesen Inhalten begonnen. Das ist alles neues Zeug, an dem wir im neuen Jahr arbeiten werden. Die Fans haben nach noch MEHR TODEN gefragt, also werden wir dem im nächsten Jahr Priorität einräumen.

Ob das die Gemüter beruhigt bleibt abzuwarten. Schofield hatte bereits kurz nach der Gamescom viel Kritik auf sich gezogen, als er mit Überstunden und Crunch während der Entwicklung öffentlich prahlte und sich dafür anschließend entschuldigen musste.

Der Season Pass wird im Detail laut der Steam-Seite folgende Inhalte bieten:



Outer Way Skin Kollektion: Tragt die Rüstung des Äußeren Weges, einer Untergrundorganisation, die gegen die UJC kämpft, während ihr darum kämpft, die Schrecken von Callisto zu überleben.

Contagion-Paket: Entdeckt die ultimative Survival-Horror-Erfahrung mit einem neuen Modus, Contagion. Mit reduzierten Munitions- und Lebenspunktverlusten, einem angepassten Schwierigkeitsgrad und Permadeath – es gibt keine zweite Chance, dem Black Iron Prison oder den Schrecken, die unter der Oberfläche von Callisto lauern, zu entkommen. Das Contagion-Paket enthält außerdem dreizehn neue Jacob-Todesanimationen und die Watchtower Skin Collection.

Aufruhr-Paket: Wagt euch in ein bisher unentdecktes Gebiet des Schwarzen Eisengefängnisses und kämpft euch durch Wellen brutaler Gegner. Sammelt Credits, um eure Waffen zu verbessern oder neue zu schmieden, und überlebt den Ansturm so lange wie möglich in Riot, einem völlig neuen Modus. Das Riot-Paket enthält außerdem zwölf neue Feind-Todesanimationen und die Engineer Skin Collection.

Story-DLC: Taucht tiefer in die grausamen Geheimnisse des Callisto-Protokolls ein.

The Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember für PC, PS4, PS5, XBox One und Xbox Series S|X.