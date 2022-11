PM: Einmal Kung-Fu zum Mitnehmen bitte – Sifu jetzt auf Nintendo Switch erhältlich! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Einmal Kung-Fu zum Mitnehmen bitte – Sifu jetzt auf Nintendo Switch erhältlich!

– Der millionenfach verkaufte Martial-Arts-Megahit kommt für die Handheld-Konsole –

PARIS (8. November 2022) – Ob im Supermarkt oder im Fitnessstudio, im Auto oder im Zug – Kung-Fu ist ab jetzt immer dabei, denn Sifu, der Beat’em up-Hit von Entwickler und Publisher Sloclap, ist jetzt auch auf Switch erhältlich. Ab heute können langjährige Fans des Spiels oder begeisterte Switch-Nahkampf-Neulinge, die geduldig auf die Ankunft von Sifu gewartet haben, es im Nintendo E-Shop oder bei ausgewählten Händlern kaufen.

Spielerinnen und Spieler, die sich voll und ganz der Welt von Sifu widmen möchten, können auch die physische Redemption Edition erwerben, die eine SteelBook-Fassung des Spiels für Nintendo Switch sowie eine detaillierte Figur, einen Anhänger der Hartnäckigkeit, ein wunderschönes Lithografie-Set und ein atemberaubendes 160-seitiges Entwicklertagebuch „Behind the Art of Sifu“ enthält.

In Sifu schlüpft ihr in die Rolle eines Pak Mei Kung-Fu-Schülers oder einer Schülerin. Ihr habt euer ganzes Leben damit verbracht, für den Tag der Abrechnung zu trainieren, nachdem eure gesamte Familie von einem mysteriösen Killerkommando brutal ermordet wurde. Mit nur einem Tag und zahllosen Feinden, die sich euch in den Weg stellen, müssen unüberwindbare Hindernisse überwunden und Mitglieder der mächtigen Organisation besiegt werden – nur so kann Rache genommen werden. Bei diesem Rachefeldzug ist Lebenszeit der Preis, den man zahlen muss. Dank eines magischen Talismans, der euch nach dem Tod wiederbelebt, bedeutet eine Niederlage nicht automatisch das Ende. Ihr steht zwar immer wieder auf, aber der Preis für die Magie ist hoch, und euer Charakter altert jedes Mal erheblich, wenn er erneut zum Leben erwacht.

Nach seinem Debüt auf PlayStation und PC im Februar wurde Sifu als einer der ersten GOTY-Anwärter des Jahres 2022 gefeiert, da es in den ersten drei Wochen mehr als eine Million Exemplare verkaufte und von der Kritik hoch gelobt wurde. Sloclap hat im Laufe des Jahres zwei Updates veröffentlicht, die neue Schwierigkeitsmodi, eine lange Liste spannender Gameplay-Modifikatoren, neue Outfits und vieles mehr hinzugefügt haben. Alle bisher zu Sifu hinzugefügten Update-Inhalte werden auch in der Switch-Version des Spiels direkt verfügbar sein.

Über Sifu:

Sifu spielt in einer fiktiven chinesischen Stadt und führt die Spieler und Spielerinnen auf einen Rachefeldzug, der sich geschickt durch mehrere zunehmend schwierige Konfrontationen schlängelt. Um diese zu meistern, müssen die Spieler Pak Mei Kung Fu beherrschen und die Schwächen ihrer furchterregenden Feinde verstehen und für sich ausnutzen.

Sifu bewegt sich zwischen zwei verschiedenen Genres – Roguelike und Beat-‚em-up – und bietet ein völlig einzigartiges Spielerlebnis, das den Spieler zu einer perfekten Leistung anspornt. Der Schwerpunkt liegt darauf, zu wachsen und aus Fehlern zu lernen. Die Spieler müssen ihr gesamtes Wissen einsetzen, um den Kreislauf der Rache erfolgreich zu durchbrechen.

Über Sloclap:

Sloclap ist ein unabhängiges Spieleentwicklungsstudio, das im Jahr 2015 gegründet wurde. Das Studio besteht aus mehr als 50 Teammitgliedern und konzentriert sich auf Martial-Arts-Kampfspiele für PC und Konsolen. Das Debütprojekt des Studios, Absolver, wurde im August 2017 für PC und PlayStation 4 veröffentlicht, gefolgt von einer Veröffentlichung für Xbox One im Januar 2019 und erreichte eine Spielerbasis von mehr als 3 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Der zweite Titel des Studios, Sifu, wurde am 7. Februar 2022 veröffentlicht und verkaufte sich in den ersten drei Wochen mehr als eine Million Mal. Auf der internationalen Spielebewertungsseite Metacritic wird es derzeit mit einer 80 bewertet.