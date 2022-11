AMD-GPU-Rabattaktion: Dead Island 2 und The Callisto Protocol gratis

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Callisto Protocol ab 53,68 € bei Amazon.de kaufen.

Kurz vor dem Release der neuen Grafikkarten-Generation (siehe RX 7900 XT[X]) startet AMD eine Aktion, um die letzte Generation RDNA 2 attraktiver zu machen und abzuverkaufen. Bei der Aktion könnt ihr bis zu zwei Spiele beim Kauf von Grafikkarten der "Radeon RX 6000"-Serie gratis erhalten. Namentlich geht es um Dead Island 2 (zur Preview) und The Callisto Protocol (zur Preview+). Der Ego-Shooter Dead Island 2 von Deep Silver Dambuster Studios erscheint Anfang Februar 2023 und The Callisto Protocol kommt bereits am 2. Dezember 2022 in den Handel.

Der Aktionszeitraum läuft vom 8. November 2022 bis zum 4. Februar 2023, Grafikkarten-Käufe in diesem Zeitraum sind teilnahmeberechtigt, ein passender Händler vorausgesetzt. Die Spiele-Codes müssen dann bis zum 4. März 2023 eingelöst werden. Mit Ausnahme der beiden kleinsten Modellen bekommt ihr für alle Grafikkarten beide Spiele. Für die beiden kleinsten Modelle bekommt ihr nur Dead Island 2 gratis.

Teilnahmeberechtigte Grafikkarte Dead Island 2 The Callisto Protocol AMD Radeon RX 6950 XT

AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Radeon RX 6800

AMD Radeon RX 6750 XT

AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Radeon RX 6700 ja ja AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Radeon RX 6600 XT

AMD Radeon RX 6600 ja ja AMD Radeon RX 6500 XT

AMD Radeon RX 6400 ja nein

Um an der Aktion teilzunehmen, müsst ihr bei eurem teilnehmenden Händler eine Grafikkarte kaufen, dort einen Coupon-Code beantragen und dann auf amdrewards.com (Account notwendig) den Coupon mit Hilfe von einem Validierungstool aktivieren und schließlich dann mit eurem Steam-Konto verbinden.