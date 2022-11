PM: 10 Gameplay-Tipps für God of War Ragnarök: Kraft, Aufträge, Rüstungsset-Boni und mehr   (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

God of War Ragnarök wird bald veröffentlicht! Am morgigen 9. November könnt ihr euch endlich wieder mit Kratos und Atreus in die neun Welten stürzen, um euch auf den bevorstehenden Krieg vorzubereiten.

Damit ihr gleich mit voller Kraft durchstarten könnt, haben wir euch eine Liste unserer zehn besten Tipps für den Heldenfortschritt zusammengestellt. In God of War Ragnarök gibt es tonnenweise neue Features und Aktualisierungen für viele der bereits bestehenden Funktionen aus God of War (2018), also schaut sie euch unten an.

Für God of War Ragnarök haben wir unser altes Seltenheitssystem für Ausrüstungsgegenstände über Bord geworfen.

Zuvor konnten in God of War (2018) die meisten Rüstungen und Waffenzusätze nur einige Male verbessert werden, sodass sie bei steigender Kraft also unweigerlich ausgemustert wurden.

In diesem Spiel jedoch können alle Ausrüstungsgegenstände, die eine Kraftstufe haben, bis auf Stufe 9 verbessert werden. Dies eröffnet ganz neue Möglichkeiten und Kombinationen sowie eine größere Vielzahl von Spielstilen auf jeder Kraftstufe.

Apropos Kraft-Obergrenzen: Auf diejenigen, die fleißig genug sind, ihre Ausrüstung auf Stufe 9 zu bringen, wartet eine Überraschung!

Die Fähigkeit, Ausrüstung zu „verwandeln“, war eines der am meisten gewünschten Funktionen, und wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass es sie in God of War Ragnarök geben wird.

Sobald eure Ausrüstung Stufe 9 erreicht, könnt ihr jedes beliebige Aussehen darauf anwenden, das ihr aktuell in eurem Inventar habt. Scheut euch nicht davor, mit verschiedenen Teilen herumzuexperimentieren, weil euch gefällt, wie etwas aussieht. Findet den Bonus eurer Träume und kombiniert ihn mit dem bevorzugten Aussehen, sobald ihr Stufe 9 erreicht.

Diese Funktion ist auf Kratos‘ Hauptwaffen- und -rüstungen anwendbar.

Das Player Investment Team der Santa Monica Studios ist sowohl für den Spielerfortschritt als auch für die Erkundungsinhalte zuständig, also haben wir dafür gesorgt, dass einige der besten Ausrüstungsgegenstände in unseren optionalen Bereichen zu finden sind, um diejenigen von euch zu belohnen, die sich etwas mehr Zeit zum Erkunden nehmen.

Scheut euch nicht davor, „Ja“ zu sagen, wenn ihr den Ruf nach Erkundung hört, oder wenn ihr das Gefühl habt, dass es ein bisschen zu schwierig wird. Das Erledigen von Gefallen und Erkunden der neun Welten ist eine äußerst sichere Methode, um der Entwicklung voraus zu sein.

Keine Sorge, wenn ihr zu der Art von Spielern gehört, die die Hauptstory erleben möchten, bevor sie zurück in die Nebenquests und die Erkundung eintauchen. Die Quests laufen niemals ab und die Erkundungsinhalte werden stets auf euch warten.

Wenn das Minimieren/Maximieren von Werten nicht euer Ding ist, machen wir es euch mit der „Automatisches Ausrüsten“-Funktion einfach.

Drückt im Reiter „Waffen“ oder „Rüstung“ einfach L3 und wählt dann, welchen Wert ihr priorisiert. Durch „Automatisches Ausrüsten“ werden automatisch die Gegenstände mit der höchsten Kraftstufe und den ausgewählten Werten ausgerüstet, wenn ihr mehrere Teile auf gleicher Stufe habt.

Ein Hinweis an alle Hamsterer da draußen: Endlich können alte Herstellungsressourcen im Laden erworben werden.

Für die meisten eurer Ausrüstungsteile wird es auf dem Weg zu Stufe 9 alternative Ressourcen für die Verbesserung geben. Etwa ab dem Zeitpunkt, an dem ihr diese neuen Ressourcen findet, werden die alten in jedem Laden unter „RESSOURCEN“ auf der Registerkarte „SPEZIAL-GEGENSTÄNDE“ aufgeführt.

Es ist also nicht nötig, dieses kostbare Geschmiedete Eisen zu horten, wenn eure Hauptrüstung eine bestimmte Obergrenze erreicht. Nutzt das als Gelegenheit, etwas anderes zu verbessern und etwas Neues auszuprobieren. Ihr könntet Gefallen daran finden!

Sobald ihr eine neue Fähigkeit freischaltet, benutzt sie auch!

Wenn ihr euch den Info-Reiter genauer anseht, werdet ihr für viele Fähigkeiten einen Zähler entdecken, der die Benutzung dieser Fähigkeit anzeigt.

Wenn ihr sie fleißig benutzt, um die Goldstufe zu erreichen, schaltet ihr einen Fähigkeiten-Mod-Platz frei, mit dem ihr eure Favoriten individuell anpassen könnt. Fügt genügend Fähigkeiten-Mod-Marken hinzu, um wirklich eine Kraft zu werden, die man nicht unterschätzen sollte!

Diejenigen, die God of War (2018) gespielt haben, erinnern sich vielleicht daran, dass man EP ausgeben konnte, um seine verschiedenen Runenangriffe zu verbessern.

Dieses Feature kehrt in God of War Ragnarök zurück, umfasst jetzt aber auch noch Spartas Rage und Reliquien.

Werft auf jeden Fall einen Blick in die Registerkarte „WAFFEN“, wo die einzelnen Runenangriffe, „Spartas Rage“-Modi und Relikte zu finden sind und ihr eure Favoriten verbessern könnt. Für jeden davon könnt ihr zwei zusätzliche Stufen freischalten.

Hey, Odins Raben sind zurück!

In God of War Ragnarök haben wir wichtige Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass sich die Jagd auf die Spione des Allvaters lohnt, also besucht auf jeden Fall bei der ersten Gelegenheit den Rabenbaum in Niflheim.

Ihr erkennt an den Ästen als Markierung für den Ort vielleicht einige Federn der 51 Raben, die in God of War (2018) versuchten, Kratos zu entkommen. Unter dem Rabenbaum könnt ihr eure Belohnungen für das Finden der neuen Raben in God of War Ragnarök aus ein paar Truhen einsammeln. Beim Erreichen bestimmter Zielwerte wird eine Truhe freigeschaltet, also schaut regelmäßig vorbei, um zu sehen, was ihr erhalten habt!

Wer weiß, vielleicht passiert ja etwas Besonderes, wenn ihr alle 48 Raben in God of War Ragnarök gefunden habt.

Außerdem solltet ihr in der Trainingsarena vorbeischauen, die sich ebenfalls dort befindet, falls ihr eure Kombos noch etwas aufpolieren wollt.

Zauber werden nicht mehr einzelnen Ausrüstungsteilen hinzugefügt. Ihr müsst stattdessen das Yggdrasil-Amulett finden, um in God of War Ragnarök Zauber zu platzieren.

Um die Anzahl der verfügbaren Plätze zu erhöhen, solltet ihr nach Yggdrasil-Juwelen suchen. Einige davon erhaltet ihr durch das Spielen der Hauptstory, doch den Rest könnt ihr finden, indem ihr verschiedene Bereiche der Welten erkundet.

Viele Zauber haben eine Einstimmung, die für die Welt charakteristisch ist. Ihr werdet sie erkennen, da sie die Welt, auf die sie eingestimmt sind, in ihrem Namen tragen. Beispielsweise hat der Zauber Midgards Beständigkeit, wie ihr vielleicht vermutet, eine Einstimmung auf die Welt Midgard. Wenn ihr drei oder mehr aus dem gleichen Weltensatz platziert, schaltet ihr Boni frei, die eure Werte erhöhen.

Alle Weltenzauber verbessern eure Werte – selbst, wenn ihr keinen kompletten Satz ausrüstet.

Weltenzauber sind nicht unbedingt nur in der Welt zu finden, auf die sie eingestimmt sind, also haltet auf jeden Fall die Augen offen!

Die meisten Arm- und Hüftrüstungsteile haben Boni, die erhöht werden, wenn ihr beide Teile eines zusammengehörigen Sets ausrüstet. Rüstet für einen höheren Bonus sowohl die Arm- als auch die Hüftrüstungsteile eines einzelnen Sets aus, oder kombiniert für mehr Abwechslung Teile aus unterschiedlichen Sets.

Ihr habt die Wahl!

So, das waren die besten Tipps des Entwicklerteams von God of War Ragnarök. Ihr seid jetzt bereit, gleich zur Veröffentlichung morgen durchzustarten!

Wir haben die Begeisterung und Unterstützung, die ihr für dieses Spiel zeigt, während der gesamten Phase vor der Veröffentlichung gespürt. Von allen bei Santa Monica Studio schicken wir ein großes Dankeschön an all euch Fans von God of War auf der ganzen Welt!

