PM: Im Visier! Shooter-Highlights im Spielekatalog von PlayStation Plus (Sony Playstation Blog)

Schon seit langer Zeit gehören Shooter-Spiele zu den beliebtesten Genres in der Videospiel-Welt. Und obwohl sie bereits einige Jahre auf dem Buckel haben, entwickelt sich das Genre auch weiterhin immer wieder neu. Vor allem das Battle-Royale-Format hat hier zuletzt einen Durchbruch feiern dürfen. Titel wie Call of Duty: Warzone, Fortnite, Apex Legends oder auch PUBG: Battlegrounds, das im Jahr 2017 zu den ersten großen Battle-Royale-Spielen zählte, sind heute nicht mehr wegzudenken.

Ganz neu ist das „Last Man Standing“-Prinzip allerdings nicht. Schon in den 90er-Jahren hat man in Klassikern wie Bomberman im Multiplayer darum gekämpft, als letzter Teilnehmende einer Runde übrig zu bleiben. Das Battle-Royale-Format ist also eine Weiterentwicklung des Konzepts – nur eben mit deutlich größeren Lobbys. Passend zum Launch von Call of Duty: Modern Warfare 2, steht mit Warzone 2.0 nun auch schon der nächste Vertreter des Genres in den Startlöchern.

Wenn ihr noch ein bisschen trainieren wollt, bevor ihr euch in den Battle-Royale-Wettkampf stürzt, haben wir eine Auswahl an Shootern für euch, mit denen ihr garantiert euren Skill am Controller verbessern werdet. Und das Beste: Mitglieder von PlayStation Plus Extra können diese Titel im Spielekatalog ohne zusätzliche Kosten zocken!

Wenn ihr eure Zielgenauigkeit auf die Probe stellen wollt, dann solltet ihr euch Sniper Elite 4 unbedingt anschauen. Als Scharfschütze erledigt ihr Ziele aus der Entfernung. Dabei ist vor allem ein ruhiges Händchen gefragt. Gelingt euch ein spektakulärer Treffer, wird die X-Ray-Kill-Cam aktiviert. Hier bekommt ihr ganz genau zu sehen, wo ihr den Feind getroffen habt und was der Schuss mit ihm anrichtet. Dank der großen Spielkarten habt ihr außerdem freie Wahl, wo ihr euch bei euren Aufträgen verstecken wollt. Bleibt aber nicht zu lange an einer Stelle – eure Feinde sind auf der Suche nach euch.

Eine echte Herausforderung erwartet euch in Returnal. Hinter dem PS5-Spiel von Entwickler Housemarque versteckt sich ein Third-Person-Shooter mit Rogue-Like-Elementen, bei dem ihr in der Rolle von Selene den Planeten Atropos erkundet. Gefangen in einer Zeitschleife ist es eure Aufgabe herauszufinden, warum ihr ständig wiederbelebt werdet.

Ganz so einfach wird das allerdings nicht. Die Biome von Returnal sind nämlich vollgepackt mit starken Wesen, die sich euch überall in den Weg stellen werden. Für eure Verteidigung ist aber gesorgt. Eine Vielzahl an Nah- und Fernkampfwaffen stehen im Spiel zur Verfügung. Zudem gibt es zahlreiche Upgrades, mit denen ihr Selene einen Vorteil verschafft. Seid ihr bereit, das Geheimnis von Atropos zu lüften?

Die DOOM-Reihe dürfte vermutlich jedem Shooter-Fan ein Begriff sein. Ihr Debüt feierte die Serie bereits im Jahr 1993 und brachte seitdem mehrere Ableger hervor. Vor einiger Zeit ist mit DOOM ein Reboot erschienen. Natürlich bekommt ihr es aber auch hier wieder mit vielen Höllenkreaturen zu tun. Zeit zum Verschnaufen gibt es im Spiel übrigens kaum. Die rasante Geschwindigkeit und brutale Action zählen zu den Markenzeichen der Shooter-Reihe. Viel Erfolg dabei, das Tor zur Hölle zu schließen!

Habt ihr gewusst, dass Entwickler Guerrilla Games vor Horizon Forbidden West und Horizon Zero Dawn vor allem für Shooter bekannt war? Killzone: Shadow Fall ist eines dieser Highlights. Pünktlich zum damaligen Launch der PS4 ist das Spiel erschienen und kann sich auch heute definitiv noch sehen lassen.

In einer traditionellen Einzelspieler-Kampagne stellt ihr euch in mehreren Geheimmissionen den berüchtigten Einheiten der Helghast. Die Geschichte von Killzone: Shadow Fall ist im Jahr 2370 angesiedelt – knapp drei Jahrzehnte nach den Ereignissen von Killzone 3. Ihr dürft also viele Sci-Fi-Technologien und -Waffen im Spiel erwarten. Sucht euch den Shooter einfach im Spielekatalog von PlayStation Plus Extra heraus und es kann direkt losgehen.

Ein ganz anderer Schauplatz steht in Metro Exodus im Mittelpunkt. Auf der Flucht und der Suche nach einem neuen Zuhause seid ihr unter anderem mit einer Dampflokomotive in der Spielwelt unterwegs. Im Survival-Shooter von 4A Games werdet ihr wieder in die Rolle von Artjom schlüpfen, den Fans der Reihe vielleicht schon aus den beiden Vorgängern kennen. In den offenen Gebieten des Endzeit-Titels trefft ihr auf Überlebende und Mutanten, die euch nicht immer freundlich gesinnt sind. Abseits von all der Action gibt es in Metro Exodus aber auch einige Stealth-Elemente, die für einen plötzlichen Tempowechsel sorgen.

Abschließend wollen wir euch dann noch Deathloop vorstellen. Ähnlich wie in Returnal seid ihr auch hier in einer Zeitschleife gefangen. Eine Rogue-Like-Titel ist Deathloop aber nicht. Ziele umlegen müsst ihr aber natürlich trotzdem. In der Rolle von Colt Vahn werdet ihr mit der Aufgabe vertraut gemacht, acht verschiedene Visionäre auf einer Party auszuschalten.

Solltet ihr diese Mission nicht vor Ende der Nacht erfüllen, setzt sich die Zeitschleife zurück. Während die Gäste ihre Erinnerungen verlieren, könnt ihr euer gewonnenes Wissen für den nächsten Versuch verwenden. Deathloop bietet übrigens auch einen Multiplayer, in dem ein zweiter Teilnehmer als Julianna versucht, Protagonist Colt aus dem Weg zu räumen, um die Zeitschleife zu beschützen.

Unsere Liste enthält übrigens nur einige der Shooter-Highlights, die ihr im Spielekatalog von PlayStation Plus Extra vorfindet. Eine komplette Übersicht aller Spiele, die ihr auf PS5 und PS4 mit dem Abonnement zocken könnt, gibt es auf unserer Webseite oder direkt über eure Konsole. Welches Spiel werdet ihr als Nächstes ausprobieren?