PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie überlebenstauglich der Nachwuchs wird, liegt an der Erziehung.

Endlich Ordnung: Eine der vielen kleinen Verbesserungen ist, dass jetzt in jedes Regal sechs Item-Stacks passen.

Dieser Angreifer kann Feuer spucken! Im Lager seht ihr Blutkonserven für meinen "Vampir". Der Vampirstart und der Start mit Mechs sind neu.

Um fortschrittliche Mechs herzustellen, müsst ihr mittels Funk immer stärkere Gegner zum Angriff provozieren und ausschlachten.

Survival-Aufbaustrategiespiel mit taktischen Kämpfen

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene bis Profis

Preis: 23,99 Euro

In einem Satz: Riesige Erweiterung mit einer Myriade Facetten bringt Spielspaß für hunderte Stunden.

Das Survival-Aufbauspiel mit-Flair Rimworld (im Check) von den Ludeon Studios umhat sich seit der ersten spielbaren pre-Alpha vor neun Jahren zum Phänomen und populären Dauerbrenner entwickelt. Nach den sehr guten Erweiterungen Royalty (im Check) und Ideology (im Check) ist jetzt mitdie vielleicht umfangreichste Erweiterung erschienen. Kinder, Roboter und Genmanipulation. Für den Check habe ich knapp 30 Stunden an der Oberfläche des Umfangmonsters gekratzt.Rimworld setzt euch keine moralischen Grenzen. Sklaverei? Mord? Organfarm? Oder doch friedliches Hippie-Leben? Die Grenzen setzt ihr selbst. Seit der Ankündigung von Kindern war ich gespannt, ob diese Konsequenz beibehalten wird. Mein Erstkontakt waren dann zwei Kids, die vorbeischauten um Medizin für Familienangehörige zu erbetteln. Der Questtext verriet mir, dass sie keiner Fraktion angehören und ich sie ruhig auch versklaven könnte. Rimworld bleibt Rimworld! Bei einer anderen Partie mit Wüstenstart wurde die Nahrung knapp, da kam Kinderbesuch sehr gelegen... Kinder bekommt ihr durch Quests, zeugt sie und dann gibt es noch das Reagenzglas. Einmal geboren, muss der Nachwuchs bespaßt werden. Dafür gibt es neue Gegenstände wie die Spielzeugbox. Im Kindesalter werden sie dann in drei Schritten erwachsen, arbeiten immer mehr mit, drücken die Schulbank oder schauen sich von erfahrenen Kolonisten etwas ab. Je besser ihr euch um die nächste Generation kümmert, desto höher wird ihre Wachstumsstufe und desto besser werden ihre Werte, Passionen und Eigenschaften.Die Gene des Kindes richten sich ganz traditionell nach den Eltern, da geht es auch um Eigenschaften wie Haarfarbe. Aber ihr könnt Pawns (wie die Community die eigenen Kolonisten zu nennen pflegt) auch spezielle Gene einpflanzen, die Xenogerms, und euch so zum Beispiel Supersoldaten züchten. Für die Verpflanzung von Genen müsst ihr entsprechende Gerätschaften erforschen und bauen. Vom Start weg gibt es neue "Rassen" auf den Rimworlds mit sehr speziellen Eigenschaften, zum Beispiel Hitzeresistenz oder Schweineohren. Und in einem Kampf war ich ganz schön überrascht, als ein Raider plötzlich Feuer spie! Die durch Genmanipulation losgetretene Vielfalt ist enorm. Mit den Sanguophages gibt es auch, letztlich, Vampire. Die sind unsterblich und fallen im "Todesfall" in den Deathrest, den sie am besten im (mit Zusatztechnologien gepimpten) Sarg verbringen. Auch alle paar Tage ist euer Vampir-Pawn für längere Zeit im Tiefschlaf. Um den Blutdurst zu stillen, könnt ihr Hälse anzapfen oder über Operationen Blutkonserven anlegen. Letztere könnt ihr auch nutzen, um Verletzten schneller wieder auf die Sprünge zu helfen.Bislang waren sie nur eure Feinde, jetzt könnt ihr selbst Mechs nutzen. Dazu benötigt ein Pawn ein spezielles Implantat, mit dem er sie kontrollieren kann. In verschiedenen Stufen könnt ihr immer mächtigere Mechs bauen. Von Putzdroiden über Minenarbeiter bis hin zu mächtigen Kampfrobotern. Schlafen müssen sie nicht, aber immer wieder an die Ladestation. Das produziert – ebenso wie eine der neuen Möglichkeiten zur Energiegewinnung – Verschmutzung. Die habe ich immer in Höhlensystemen "endgelagert". Der Müll zersetzt sich zwar, verschmutzt aber die Gegend, was auch Insekten anlockt. Die Entsorgung bei feindlichen Siedlungen mittels Transportpods und das Einfrieren habe ich nicht probiert. Die Droiden sind extrem hilfreich, ausdauernd und zuverlässig. Die Steuerung erfolgt über Kontrollgruppen und ist sehr eingängig. Direkte Befehle könnt ihr nur im Kampfmodus geben. Beschädigte Mechs repariert ihr problemlos, zerstörte Mechs kommen dagegen zurück in die Produktion und können von euch wiedererweckt werden. Das kostet zwar Stahl, aber ihr braucht kein neues "Gehirn".Das Spiel mit den Maschinen und auch die Verschmutzung sind eine enorme Erweiterung eurer Möglichkeiten, gerade im Kampf gegen Raider und andere Mechs. Ihr müsst auch nicht mehr zwingend Pawns oder Sklaven zum Putzen abstellen, wofür gibt es die kleinen Roboter? Und der Ausbau von Höhlensystemen geht deutlich leichter von der Hand. Gerade in Biomen mit schwieriger Nahrungssituation sind die Mechs Gold wert, da ihr Verschmutzung produziert statt Nahrung zu benötigen. Wenn ihr nicht als Mechanitor startet, müsst ihr allerdings erst ein Schiff auf der Karte plündern und schon für die kleinen Mechs die entsprechende Forschung betreiben.Rimworld selbst nennt sich einen "Story Generator". Und genau das ist es. Ein Spiel, in dem ihr selbst eure Geschichten schreibt. Und mit Biotech werden sie noch vielfältiger! Mit dem Mechanitor-Start errichtete ich in einem Tal ein kleines Droidenreich und im Imperium stieg ich im Rang auf. Als ich dann die Chance bekam, einen "Vampirlord" nebst Sklavensoldaten in die Falle zu locken, um dessen Gene zu nutzen und einen Kolonisten zum unsterblichen, bluttrinkenden Sanguophage zu machen, nahm ich sie war. Unterstützt von Kampfrobotern und herbeigerufenen imperialen Soldaten klappte das auch. Und ich hatte schließlich eine Roboter-Armada befehlende, adlige und nebenbei Kinder großziehende Vampirlady am Start! Ach ja, den Vampirlord konnte ich dann auch noch rekrutieren. Für Rimworld-Spieler gilt: Biotech dürft ihr euch nicht entgehen lassen! Allen anderen empfehle ich: Spielt diesen ziemlich einmaligen Titel von Tynan Sylvester und seinem Team zumindest mal an.